Landaluce rechaza el proyecto de las rotondas en la N-340 y pide el desdoble de la Algeciras-Vejer

El senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz José Ignacio Landaluce ha vuelto a criticar el proyecto de construcción de siete rotondas en la N-340 entre la entrada a Tarifa por La Vega y el acceso a Punta Paloma, que desde este lunes está en proceso de información pública, en lugar del desdoble de la carretera. "En ningún caso la construcción de rotondas debe ser la sustitución de un proyecto tan necesario como es el desdoble entre Algeciras y Vejer. Estaremos vigilantes en las distintas administraciones en las que tenemos representación para que este proyecto no quede escondido por parte de este Gobierno”, reclama el popular.

“El desdoble de Algeciras-Vejer debe ser una realidad cuanto antes, ya que entendemos que no es posible por motivos ambientales la construcción de una autovía”, reitera el también alcalde de Algeciras, que considera que las rotondas "no son la solución para los problemas de esta carretera". "Estas rotondas no van a permitir el mismo tráfico que podrían acoger cuatro carriles ni evitan el choque frontal si no se construye una mediana entre ambas vías", critica.

El Partido Popular recuerda que presentó enmiendas al proyecto y que no fueron aceptadas: “Necesitamos de la ayuda del gobierno de España, que invierta en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz. Es urgente dotar de infraestructuras a la comarca para intentar paliar las crisis económicas producidas, tanto por la pandemia del Covid-19 como de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit”, finaliza Landaluce.