Jupol denuncia que la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar carece de medios básicos: “Solo dos agentes tienen placas balísticas y la UPR no entrena el tiro desde 2019"

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha lanzado un duro comunicado en el que denuncia la falta de medios materiales y de apoyo institucional en el Campo de Gibraltar, una de las zonas más conflictivas de España por la presión del narcotráfico. En su nota, el sindicato afirma que los agentes están siendo “abandonados a su suerte” y que la situación “roza lo insostenible”, especialmente en municipios como La Línea de la Concepción, donde “ni siquiera existe una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) operativa”.

Uno de los ejemplos más contundentes que cita la organización es el estado de la formación y equipamiento de las unidades destinadas a Algeciras —que dan cobertura a toda la comarca—. Según Jupol, los policías de la UPR no practican tiro con arma larga desde 2019, ya que la Comisaría de Algeciras “no concibe contratar una ambulancia”, requisito obligatorio para realizar ese tipo de ejercicios. “Sí, señor delegado, desde antes de la pandemia”, subraya el sindicato en tono crítico.

A ello se suma un dato especialmente preocupante: solo dos agentes en todo el Campo de Gibraltar disponen de placas balísticas —las protecciones que se acoplan a los chalecos antibalas—, y ambos las habrían recibido “casualmente esta misma semana”. “De los cascos balísticos, ni se les espera”, ironiza el comunicado.

“Queremos ser la Policía Nacional, no el ejército de Pancho Villa”

Con esa frase arranca la nota de Jupol, que reprocha al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Andalucía un discurso “triunfalista” mientras los agentes siguen trabajando en condiciones precarias.

El sindicato recuerda los recientes ataques a policías —como los tiroteos sufridos el pasado fin de semana en Isla Mayor (Sevilla) y en El Casar de Escalona (Toledo)— y acusa a las autoridades de “minimizar” la gravedad de la situación. “Nos indigna que se tomen nuestra seguridad a lo torera”, denuncia el texto, que alude directamente al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y al propio ministro del Interior.

“Se lo vamos a decir así a los policías heridos: que los tiros que han recibido son hechos aislados, o que perder la vida en una lancha no es para sentirse profesión de riesgo”, lamenta el sindicato, que lleva años reclamando que el trabajo en el Campo de Gibraltar sea reconocido oficialmente como tal.

Chalecos caducados y patrullas sin sirena

La crítica de Jupol llega pocos días después de que otra organización, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), denunciara ante Riesgos Laborales que los agentes de La Línea están patrullando con chalecos antibalas caducados o reasignados entre compañeros.

El propio Ministerio del Interior ha ordenado su retirada para revisión, pero el sindicato teme que la medida agrave el problema: “Los chalecos se los pasan sudados de un policía a otro para cumplir el servicio. Y ahora, sin ellos, hay aún menos protección”.

Según sus cálculos, faltan alrededor de 500 chalecos antibalas solo en el Campo de Gibraltar, donde la plantilla de Seguridad Ciudadana trabaja cada día en primera línea contra las redes de narcotráfico. “Necesitamos medios, coches que anden y poder repararlos, que tengan sirenas, porque ya ni eso tenemos. Lo que pedimos es un mínimo de interés”, reclama el comunicado.

Choque con el delegado del Gobierno

Las críticas de Jupol se producen horas después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirmara en Algeciras que “no se está escatimando ni un solo euro” en la seguridad de los agentes, con una inversión de 160 millones de euros dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar.

Fernández sostuvo que el plan “funciona muy bien” y que las carencias son “normales”, unas declaraciones que han sido recibidas con indignación por los sindicatos policiales, que lo acusan de “desconocer la realidad” que viven las patrullas en la zona.

Para Jupol, esas palabras son un ejemplo del “divorcio” entre los despachos de Madrid y la calle: “Siguen vendiendo humo, haciéndonos creer que somos infalibles, cuando en realidad estamos a merced del crimen organizado”.

“Un punto de no retorno”

El sindicato advierte de que la falta de recursos y de reconocimiento está llevando a la Policía Nacional “a un punto de no retorno” en su lucha contra el narcotráfico. “La Policía está más alejada que nunca del ciudadano, porque no hay manera de trabajar”, lamenta Jupol, que exige medidas urgentes para reforzar las plantillas y dotarlas del material necesario.

Mientras tanto, en municipios como La Línea de la Concepción, los agentes continúan patrullando en una de las zonas más sensibles del país con chalecos sin garantía, vehículos averiados y sin formación actualizada en armas largas.

“Nos jugamos la vida cada día —concluye el comunicado—, y no pedimos medallas ni reconocimientos, solo poder volver a casa sanos y salvos”.