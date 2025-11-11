Retiran chalecos antibalas a policías de investigación en La Línea para dárselos a patrullas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado lo que califica como una “grave negligencia” por parte de la Jefatura de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción, tras haber ordenado la retirada de chalecos antibalas a varios agentes de unidades de investigación —entre ellas Policía Judicial, Información y Extranjería— para reasignarlos a los equipos de Seguridad Ciudadana.

Según el sindicato, la medida se adoptó sin una evaluación previa de riesgos ni comunicación formal a los afectados, lo que ha generado un profundo malestar en la plantilla. Los agentes afectados, explican, desarrollan habitualmente labores sobre el terreno en entornos de alta peligrosidad, especialmente en el Campo de Gibraltar, una zona que el SUP lleva años reclamando que sea declarada de Especial Singularidad por su exposición constante al crimen organizado.

“No cuestionamos que sea necesario reforzar la seguridad en La Línea, pero hacerlo a costa de dejar desprotegidos a otros agentes es inaceptable”, advierte el sindicato.

El SUP sostiene que esta reasignación compromete la seguridad operativa y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales, al privar a determinados funcionarios de un elemento esencial de protección personal. Los chalecos antibalas, recuerdan, son de uso obligatorio en intervenciones que implican riesgo, incluidas investigaciones, seguimientos o detenciones.

Falta de previsión y malestar interno

La organización sindical considera este episodio “un nuevo ejemplo de mala gestión de recursos materiales” dentro del ámbito policial y reclama la reposición inmediata de los chalecos retirados, así como una dotación suficiente y homogénea para todas las unidades, con independencia de su destino o función.

La decisión, añaden, ha generado “preocupación y sensación de abandono” entre los agentes afectados, que se sienten nuevamente “víctimas del desinterés institucional” pese a desempeñar tareas clave contra el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

“Restablecer el principio de autoridad no es una opción, es una obligación democrática”, subraya el comunicado del SUP, que insiste en la necesidad de “respetar la integridad física y la vida de quienes arriesgan la suya cada día en defensa del Estado de Derecho”.

Escalada de violencia y llamamiento al Ministerio del Interior

El sindicato aprovecha el comunicado para recordar el tiroteo sufrido este pasado fin de semana por un agente en Isla Mayor (Sevilla), que resultó gravemente herido tras recibir el disparo de un miembro de un grupo criminal vinculado al narcotráfico. El SUP califica el ataque de “brutal” y lo enmarca en una escalada de violencia contra las fuerzas de seguridad en Andalucía.

“El objetivo fue claro: intentaron acabar con su vida”, denuncia el sindicato, que reclama una respuesta firme y contundente ante lo que considera una impunidad creciente del crimen organizado.

Finalmente, el SUP reprocha al Ministerio del Interior su falta de reacción ante la reiterada petición de declarar Zona de Especial Singularidad al Campo de Gibraltar y su entorno. “El ministro —afirma el comunicado— ha optado por ponerse de perfil, reflejando una ausencia total de respeto hacia los funcionarios que están en primera línea”.

El sindicato concluye que “sin seguridad para quienes nos protegen, no hay justicia ni libertad para nadie”, y advierte de que seguirá denunciando públicamente cualquier decisión que ponga en riesgo la integridad de los agentes.