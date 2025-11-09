Jupol exige la dimisión inmediata de Marlaska tras el tiroteo en Isla Mayor: “El Estado ha perdido el control frente al narco”

Prosigue la busca de los narcos que han herido a un agente en Isla Mayor (Sevilla).

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido este domingo la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el tiroteo ocurrido en la localidad sevillana de Isla Mayor, donde un agente resultó herido de gravedad durante una operación contra el narcotráfico.

La organización sindical considera que el suceso es “la prueba definitiva del fracaso del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar”, una iniciativa que, según subraya, “solo ha servido para tapar la inacción del Gobierno mientras el narco campa a sus anchas en España”.

“El Estado ha perdido el control en la lucha contra los narcos y nuestros policías actúan desprotegidos. Marlaska es el máximo responsable de este fracaso y debe dimitir de inmediato”, sostiene Jupol en un comunicado.

“No queremos medallas, queremos vivir”

El sindicato traslada todo su apoyo y solidaridad al agente herido y a su familia, así como al resto de compañeros que participaron en la operación, en la que los narcotraficantes se atrincheraron en una nave industrial tras abrir fuego contra la Policía.

“Esperamos una evolución favorable y una recuperación plena del compañero. Estamos con él y con todos los policías que cada día arriesgan su vida en condiciones inaceptables, fruto de la dejadez y la falta de compromiso político con la seguridad pública”, añade el comunicado.

Jupol recalca que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino la consecuencia directa de años de falta de medios, planificación y compromiso real con la lucha contra el narcotráfico. Según el sindicato, el plan de seguridad especial —que abarca seis provincias andaluzas— “no ha servido para reforzar la seguridad, sino para maquillar cifras y alimentar titulares, mientras la violencia de los grupos criminales aumenta exponencialmente”.

“No queremos medallas ni discursos vacíos, queremos vivir y trabajar con seguridad”, clama el sindicato.

“Cada operativo se convierte en una ruleta rusa porque no hay material ni efectivos suficientes. No queremos homenajes tras cada tragedia, queremos volver vivos a casa”.

Exigen más medios y un cambio legislativo

Jupol reclama al Gobierno una reacción inmediata y un plan real, eficaz y dotado de medios, que sustituya lo que califican de “propaganda sin resultados”. Piden también un endurecimiento legislativo frente a los delitos vinculados al narcotráfico, más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la declaración como Zona de Especial Singularidad de todas las áreas afectadas, especialmente en Andalucía.

Además, insisten en la necesidad de garantizar una jubilación digna para los agentes del régimen de clases pasivas, subrayando que “la labor policial es una profesión de riesgo real y constante”.

“Nuestros compañeros se enfrentan a delincuentes con armas de guerra y embarcaciones que superan los medios del Estado. Marlaska no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los policías ponen el cuerpo para suplir su incompetencia”, denuncia el sindicato.

“Ni chalecos, ni cascos, ni vehículos blindados”

En su comunicado, Jupol describe la situación límite en la que trabajan los agentes destinados en las zonas más conflictivas, especialmente los equipos de élite del GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) de Málaga y Sevilla.

“No tenemos ni vehículos blindados. Es vergonzoso que unidades que combaten directamente el narcotráfico no dispongan de un solo vehículo con blindaje antibalas. Es una temeridad y una irresponsabilidad del Ministerio del Interior”, sostienen.

La organización acusa a Grande-Marlaska de haber abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de haber convertido su gestión “en un ejercicio de propaganda vacío, sin resultados tangibles”.

“Marlaska ha perdido el respeto de los policías y de la sociedad. Su permanencia en el cargo es una ofensa para todos los agentes que se dejan la vida en la calle. Si tuviera un mínimo de dignidad, presentaría su dimisión hoy mismo”, sentencia Jupol.

Tiroteo en Isla Mayor

El tiroteo que ha desatado la protesta sindical tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando un operativo de la Policía Nacional intentó interceptar un cargamento de droga en una nave industrial situada en Isla Mayor (Sevilla).

Según fuentes policiales, los narcotraficantes abrieron fuego con armas largas, incluso fusiles de asalto tipo AK-47, al detectar la presencia de los agentes, que intentaban acceder al recinto. El agente herido —integrante del Greco Tartesos, grupo especializado en la lucha contra el narcotráfico en el entorno del Guadalquivir— recibió dos disparos, en el abdomen y en una pierna, y fue operado de urgencia, encontrándose actualmente estable.

La operación continúa activa y cuenta con la participación de unidades de élite de la Policía Nacional, apoyadas por un helicóptero, que mantienen la zona acordonada y la búsqueda del grupo armado.

“España necesita un Ministerio del Interior que proteja a sus policías, no que los exponga”, concluye Jupol. “No se puede gobernar desde el despacho mientras nuestros compañeros caen heridos en el campo de batalla”.