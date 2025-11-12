Policías de La Línea denuncian que Interior les obliga a patrullar con chalecos antibalas caducados: “Es una medida chapucera”

Chalecos antibalas para la Policía Nacional en La Línea. La fecha de fabricación es 2011 y tienen una garantía de diez años, por lo que caducaron en 2021.

El comité provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado formalmente ante Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía una situación que califican de “lamentable y peligrosa”: agentes que patrullan una de las zonas más conflictivas del país, el Campo de Gibraltar, y particularmente La Línea de la Concepción, están siendo obligados a utilizar chalecos antibalas caducados o reasignados de otros compañeros.

Según fuentes consultadas por Europa Sur, la organización sindical no descarta emprender acciones judiciales si no se garantiza una protección adecuada para todos los efectivos.

El problema, que afecta de lleno a la plantilla de la Comisaría de La Línea, se origina por la falta de chalecos antibalas disponibles en la zona. Ante el deterioro del material utilizado por los agentes de seguridad ciudadana —quienes realizan el trabajo más expuesto en la calle—, el Ministerio del Interior ha optado por una solución de urgencia: retirar los "chalecos interiores" a los policías de paisano (de las unidades de Policía Judicial, Extranjería o Información) y entregárselos a sus compañeros uniformados.

Se ha decidido que tengan prioridad los agentes que patrullan la calle, aunque los chalecos estén caducados, dejando sin protección adecuada a los compañeros de paisano

Desde el SUP explican que estos chalecos de uso interior, si bien se encuentran en buen estado general, han superado el periodo de garantía de diez años que ofrece el fabricante, por lo que se consideran oficialmente caducados. “Se ha decidido que tengan prioridad los agentes que patrullan la calle, aunque los chalecos estén caducados, dejando sin protección adecuada a los compañeros de paisano”, señalan fuentes sindicales a este periódico.

Para el sindicato, esta medida “chapucera e improvisada” vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y pone en riesgo la vida de los agentes. Por ello, han registrado un escrito formal ante la Dirección General de la Policía y han advertido que no descartan presentar demandas judiciales si no se soluciona la carencia de material de protección.

“Exigimos que Interior provea de tantos chalecos nuevos como sean necesarios para proteger a todos los agentes sin excepción”, reclaman desde el SUP.

Nuevos alumnos de la Escuela Nacional de Policía destinados en Algeciras y La Línea. / VANESSA PÉREZ

Faltan más de 200 chalecos

La situación se agrava por el contexto en el que trabajan los policías destinados al Campo de Gibraltar, un territorio considerado “punto caliente” del narcotráfico y escenario habitual de operaciones de alto riesgo. Los sindicatos llevan años pidiendo que esta zona sea reconocida oficialmente como de Especial Singularidad, lo que permitiría mejorar sus condiciones laborales y de seguridad. Sin embargo, esa petición sigue sin ser atendida por el Ministerio del Interior.

Además, el SUP recuerda que la Policía Nacional sigue sin ser reconocida como profesión de riesgo, pese a la exposición diaria a agresiones y situaciones violentas. “Interior nos niega ese reconocimiento tanto a la Policía como a la Guardia Civil, mientras seguimos trabajando en condiciones que son, en algunos aspectos, tercermundistas”, subraya a este medio un portavoz del SUP.

Nos preguntamos dónde está el dinero de ese Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar que tanto se publicita

La crítica sindical también apunta directamente al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, el programa estrella del ministro Fernando Grande-Marlaska, dotado de importantes partidas económicas. Desde el SUP denuncian que la realidad dista mucho de los anuncios oficiales: “Solo en La Línea faltan más de 200 chalecos antibalas. Y tenemos carencias tan ridículas como que no hay tóner para las impresoras de la comisaría. Solo queda una funcionando, y todos los departamentos tienen que bajar a imprimir allí. Es una situación muy lamentable”, denuncian.

En un territorio donde las organizaciones criminales cuentan cada vez con más recursos y armamento, los agentes reclaman que su seguridad personal no puede depender de medidas improvisadas ni de material caducado. “Nos preguntamos dónde está el dinero de ese Plan de Seguridad que tanto se publicita. Lo que está claro es que no se nota en las condiciones en las que trabajamos los policías del Campo de Gibraltar”, concluyen desde el sindicato.