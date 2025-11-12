Gobierno y Guardia Civil niegan que pusiesen obstáculos a la comisión europea contra el narcotráfico

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha negado "radicalmente" este miércoles en Algeciras que existiese "obstrucción alguna" por parte del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la investigación sobre la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado año en Barbate, como refleja el informe emitido por la Unión Europea. Un documento que en opinión de Fernández está “politizado”.

En el transcurso de una rueda de prensa para dar a conocer un duro golpe a una red de narcotraficantes que utilizaba drones para transportar la droga desde Marruecos hasta Vejer y Tarifa, el general de brigada Luis Ortega , Comandante Jefe de la Comandancia de Algeciras, descartó también de manera rotunda que se hubiese impedido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que viajó a Algeciras observar los restos de la lancha en la que viajaban los dos guardias civiles asesinados en Barbate.

Según el delegado del Gobierno en Andalucía durante la visita de la mencionada delegación de la Comisión "quedó meridianamente claro cuál es la situación”.

“Siempre se puede seguir mejorando y por eso el Gobierno tiene el empeño en seguir invirtiendo, mejorando permanentemente porque el objetivo prioritario en esta lucha es la preservación de la seguridad de los propios agentes que conforman estos operativos", subrayó.

Fernández recalcó que informe de la misión europea, "con cinco recomendaciones con las que concluye, ha tenido casi 30 enmiendas de las que solamente han aceptado unas pocas, y se complementan con un informe los socialistas y demócratas europeos que no comparten su contenido”.

"Desde mi punto de vista creo que está politizado en cuanto a cuestiones que hay tratadas y son recomendaciones que elevarán a la Comisión Europea para que los países acuerden o no tomar decisiones o adoptar alguna de esas recomendaciones", afirmó Fernández, que insistió en "el compromiso absoluto del Gobierno de España para actualizar las necesidades de los medios y las circunstancias en las que están operando" las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, una labor que, sostuvo, se ve acompañada de planes de formación y empleo y que en su conjunto cuenta con "la mayor dotación de su historia"

La lancha de Barbate no fue ocultada

Por su parte Luis Ortega explicó que tras el trágico suceso de Barbate, la embarcación que fue atropellada por los narcos y en la que fallecieron dos guardias civiles fue desplazada a un almacén de Algeciras en el que el cuerpo realiza diferentes trabajos y que fueron los propios compañeros de los fallecidos los que solicitaron que fuera retirada del mismo porque les resultaba difícil convivir día a día con ella.

Siempre según la versión de Ortega, los restos de la embarcación fueron desplazados a los sótanos de la Comandancia de Algeciras, con mucha antelación a que se conociese la visita de la delegación de la comisión europea.

“No se ha ocultado nada a nadie, los restos de la lancha están aquí y a disposición judicial, simplemente no estaba donde ellos fueron”, sentenció.