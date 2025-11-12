La operación Ruche de la Guardia Civil se salda con la incautación de varios drones de ala fija usados para transportar droga hasta la costa de Tarifa, en un golpe sin precedentes al narcotráfico tecnológico

La Guardia Civil ha desmantelado una red de narcotráfico que utilizaba drones de largo alcance para introducir hachís en España desde Marruecos. La denominada operación Ruche, desarrollada durante meses por especialistas en vigilancia y análisis tecnológico, en colaboración con la Gendarmería marroquí y Europol, ha culminado con la detención de nueve personas -de nacionalidad española, letona, rusa y ucraniana-, la incautación de 210 kilos de hachís, de varios aparatos de ala fija, y 320.000 euros, llevando a cabo cinco entradas y registros.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Comandancia de Algeciras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el general de brigada Luis Ortega han calificado la actuación de “golpe inédito” al uso de nuevas tecnologías por parte del narcotráfico.

Los drones, con una autonomía de 200 kilómetros y más de dos horas de vuelo, eran ensamblados con una maquinaria sofisticada en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules y estaban reforzados en sus panzas para poder aterrizar. Una vez fabricados, eran transportados hasta Marruecos en bolsas de kite y, tras ser cargados de droga y cruzar el Estrecho, dejaban la droga en Tarifa.

Los aparatos junto con la droga eran localizados por los miembros de la red de narcos mediante balizas sonoras y lumínicas. Las carcasas de los aparatos eran adquiridas on line en China.