La Guardia Civil desmantela una red que introducía hachís con drones desde Marruecos en plena noche

La Guardia Civil ha desmantelado una sofisticada organización criminal que utilizaba drones artesanales para introducir hachís desde Marruecos a España. La operación, denominada Ruche, se ha saldado con nueve detenidos y la intervención de 18 drones —ocho operativos y diez en montaje—, más de 200 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo.

Los aparatos, ensamblados por los propios miembros del grupo, despegaban casi cada madrugada, cruzaban el Estrecho con capacidad para volar más de 200 kilómetros, y liberaban la droga en pleno vuelo sobre Vejer de la Frontera y Tarifa mediante mecanismos especialmente diseñados.

