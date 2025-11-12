La Guardia Civil desmantela una red que introducía hachís en Cádiz con narcodrones en plena noche
Los dispositivos artesanales cruzaban el Estrecho de Gibraltar y liberaban la droga en mitad del vuelo sobre Cádiz
La Guardia Civil ha desmantelado una sofisticada organización criminal que utilizaba drones artesanales para introducir hachís desde Marruecos a España. La operación, denominada Ruche, se ha saldado con nueve detenidos y la intervención de 18 drones —ocho operativos y diez en montaje—, más de 200 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo.
Los aparatos, ensamblados por los propios miembros del grupo, despegaban casi cada madrugada, cruzaban el Estrecho con capacidad para volar más de 200 kilómetros, y liberaban la droga en pleno vuelo sobre Vejer de la Frontera y Tarifa mediante mecanismos especialmente diseñados.