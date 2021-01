El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado este miércoles durante una visita institucional al Ayuntamiento de Algeciras que el gobierno autonómico adoptará este viernes, 15 de enero, medidas más restrictivas sobre la limitación de la movilidad en el interior de Andalucía para intentar frenar el aumento de contagios que, según ha dicho, le preocupa especialmente en La Línea.

"Va a ver una reunión del comité expertos el viernes por la tarde y es previsible que tomemos nuevas decisiones en el ámbito de limitación de movilidad desde el punto de vista geográfico. Es previsible por una razón, porque los casos se han multiplicado de una manera muchísimo más rápida que en la primera y la segunda ola. Antes monitorizábamos todos los días, pero no teníamos que actualizar decisión hasta los 14 días. Ahora ya no. Esto va tan rápido que vamos a tener que tomar decisiones cada semana. Está sobre la mesa la limitación de movilidad entre territorios", ha explicado en el histórico salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras.

El Comité asesor de alertas de salud pública de alto impacto de Andalucía se encuentra ya, según ha anunciado Juanma Moreno, preparando medidas "lamentablemente, más duras desde el punto de vista de la restricción de la movilidad y de la propia actividad económica". "Al final, desgraciadamente, es el único instrumento que tenemos ahora mismo, poder abrir el grifo o cerrarlo más. Ahora mismo vamos a seguir cerrando. Andalucía está en términos generales en la parte baja de la tabla de incidencia, por debajo de la media española, pero hay que adelantarse al virus", ha manifestado.

El presidente de la Junta afirma que no le temblará el pulso: "Ya hemos tomado medidas duras como el cierre de la hostelería a las seis de la tarde, la actividad comercial a las ocho, la reducción de los grupos, pero previsiblemente el viernes le daremos un giro a ese grifo hacia restringir la movilidad de los ciudadanos andaluces".

Además, Moreno entiende que el Gobierno de España "debería ir pensando si hay que ir tomando" una medida como la del confinamiento total "para el conjunto de España". "Lo están adoptando países con maquinarias económicas muy poderosas como Alemania, Francia y el Reino Unido. La cepa británica está haciendo muchos estragos en Europa y tenemos que prepararnos para esa circunstancias. Nosotros hemos ampliado el número de camas UCI y hospitalarias, hemos contratados más profesionales y próximamente se van a incorporar nuevos centros a nuestro sistema público de salud. Pero nada eso es suficiente si viene una oleada como la que podría venir. Hay que extremar las preocupaciones. Es muy importante la responsabilidad individual".

"El confinamiento total es la máxima decisión y yo pienso que debe adoptarla el Gobierno de la nación. Es responsabilidad del Estado, como se ha hecho en otras partes de Europa. Confío en que el Gobierno asuma una parte de responsabilidad en la respuesta a la pandemia del Covid. Hasta ahora somos las comunidades autónomas las que estamos dando respuesta de manera permanente y constante con los instrumentos que tenemos que a veces no están bien definidos desde el punto de vista jurídico. Con el máximo respeto y humildad, el Gobierno y el Estado tienen que funcionar en este momento y dar respuesta a una situación de esta magnitud. No sería comprensible que con estos datos no se tomara una decisión para el conjunto de España", ha argumentado.

Juanma Moreno afirma que "la tercera ola" en la que "ya estamos inmersos" en La Línea está "produciendo un impacto real y visible por encima de los 1.200 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes y creciendo". "Estamos muy preocupados por la explosiva situación que está teniendo el virus en esta tercera ola. Ni en la primera ni en la segunda habíamos visto esa multiplicación exponencial de los casos que se están sucediendo".

El presidente entiende que "previsiblemente es consecuencia dos circunstancias". "La primera, las fiestas de Navidad, donde la mayoría de los andaluces han sido muy responsables, pero siempre hay una parte de la población que no se toma en serio las medidas que se han dispuesto. La segunda, la variante británica de este virus. Desde la Consejería de Salud nos trasladan que esta nueva cepa, que entró precisamente en La Línea, donde ha multiplicado exponencialmente los casos, está ya con nosotros. No solo en el Campo de Gibraltar sino también en Málaga, donde se ha localizado a través de los exámenes de microbiología. Esperamos que no siga esa tendencia al alza, pero nos preocupa que pudiera multiplicar los casos en nuestra tierra. Estamos muy pendientes, haciendo un seguimiento para ver hasta donde llega. Pero mientras tanto todos tenemos que autoprotegernos para evitar que se propague la infección", ha concluido.