La Coordinadora por la Sanidad Pública denuncia el colapso de la atención sanitaria en la comarca

La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar denuncia el "abandono" de los centros sanitarios de la comarca, tanto de atención primaria, como hospitalaria, a la vez que traslada su indignación por la "falta de compromiso político" y de respuesta por parte de la Administración sanitaria, "conocedora del déficit histórico de personal y de infraestructuras que sufren nuestros centros sanitarios".

El colectivo destaca que la preocupación es "máxima" porque "si no se dota de refuerzos en estos momentos, la situación va a ir a peor conforme pasen las semanas". "Los pacientes están viviendo situaciones desesperantes por el colapso de la gestión telefónica y la atención presencial. La indignación de la población crece de forma exponencial, mientras los brotes aumentan y la incertidumbre se adueña de la ciudadanía. Los centros de salud son la primera instancia del sistema público de salud y ahora se encuentran colapsados por la acumulación y la saturación de trabajo que Sanidad está sometiendo al personal y la falta de refuerzos y de sustituciones correspondientes para el personal que se encuentra de vacaciones o de baja", indica la coordinadora.

El colectivo solicita "soluciones de calado" de forma permanente y recuerda que una de las principales demandas de la Caravana por la Sanidad Pública convocada para el próximo 18 de septiembre será de nuevo la calificación definitiva de Zona de Difícil Cobertura para el Campo de Gibraltar "y así poder paliar un poco el déficit notable de personal que sufre nuestra comarca".

La coordinadora resalta que, si no se dota de refuerzos en estos momentos, la situación va a ir a peor conforme pasen las semanas. "Esta pandemia ha obligado a modificar la atención a los pacientes en los centros sanitarios, sin que estos cambios hayan venido acompañados de los recursos necesarios. Todavía no se ha comenzado con la vuelta al cole, ni los problemas propios del otoño y ya es una odisea coger una cita para muchos pacientes. Sin refuerzos, coordinación y buena gestión es totalmente imposible hacer frente a la labor de clasificación o triaje en las puertas de los centros, sobre todo si no se cuenta con unos protocolos claros y sin una formación previa y si, además, el mismo personal tiene que atender las visitas domiciliarias asistencial habitual".

"No se puede aprovechar esta pandemia para querer implantar un sistema generalizando de citas por contacto telefónico, porque la mayoría de las veces estas consultas telefónicas se hacen tarde y mal, destruyendo en muchas ocasiones la relación directa médico-enfermero-paciente", destaca el colectivo, que también denuncia la tardanza en los resultados de las PCR. "Las que deberían realizarse en 24 horas se están demorando hasta una semana. Así que está generando verdaderos problemas a las personas que se tienen que incorporar a trabajar y las necesitan presentar obligatoriamente", indica.