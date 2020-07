Juan Ignacio Zafra Becerra, jienense de 57 años, es el máximo responsable de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia desde 2015. Lidera un equipo de más de 1.800 personas en una estructura compuesta por 426 oficinas, doce Centros de Empresas y seis Centros de Banca Privada repartidos en 23 áreas geográficas de negocio, entre las que se encuentran las del Campo de Gibraltar con una treintena de oficinas.

-¿Qué análisis hace del impacto económico de la crisis en el Campo de Gibraltar?

-No cabe ninguna duda de que el impacto para la comarca está siendo muy relevante en sectores vitales como el turismo y la industria. En todo este proceso estamos comprobando cómo las consecuencias, generalmente graves en cualquier punto del país, difieren en virtud de los distintos territorios, de los sectores de la economía vinculados a cada uno de ellos y de las políticas públicas que se estén desarrollando en cada momento. Creo que el Campo de Gibraltar ha sufrido especialmente la pandemia como consecuencia de la movilidad de personas y mercancías y, aunque soy optimista de cara al futuro, me temo que no está siendo una excepción en cuanto a las secuelas económicas.

-¿En qué medida serán claves las grandes empresas del Campo de Gibraltar y el Puerto para la reactivación de la economía de la comarca?

-Es evidente que el Puerto de Algeciras está siendo determinante en la reactivación de la economía de la comarca. Los últimos datos nos dicen que ha resistido el impacto de la pandemia con mejores resultados que los de Valencia o Barcelona y con una mínima reducción en su actividad en comparación con estos grandes competidores. Creo que todos somos conscientes de lo que aporta el puerto al PIB andaluz y a la generación de empleo en el entorno del Campo de Gibraltar. Esto es fundamental, pero también lo es el compromiso de las empresas de nuestra tierra, y no solo el de las grandes corporaciones que operan en la zona, sino el de cualquier empresa o autónomo con independencia de su tamaño. El gran reto que tienen ante sí es el de reinventarse para ser más flexibles, ágiles y abiertas al cambio, para así poder potenciar nuevas competencias empresariales.

-¿Qué líneas de actuación ha seguido CaixaBank en el Campo de Gibraltar durante la pandemia?

-Salvo alguna excepción puntual de carácter preventivo, todas nuestras oficinas en el Campo de Gibraltar han estado abiertas durante el confinamiento, lo que nos ha permitido estar muy cerca de las familias, de nuestros mayores, de las empresas, de los autónomos y del pequeño comercio. Sería muy complicado detallarle en esta entrevista todas las actuaciones desarrolladas expresamente para aliviar la situación, pero podría hablarle del anticipo de las pensiones y las prestaciones por desempleo a cientos de miles de ciudadanos; de las miles de familias que se han beneficiado por la condonación de alquiler de viviendas de nuestra propiedad; de las 350.000 moratorias de préstamos gestionadas, de las más de 90.000 solicitudes de préstamos ICO gestionadas o de la labor desarrollada en colaboración con la Fundación la Caixa en beneficio de los más necesitados.

-¿Cuáles son las cifras más relevantes en la comarca en la ayuda a las familias y pymes? Demanda de liquidez, créditos, moratorias hipotecarias…

-Los datos son bastante llamativos, pero lo que debe hacernos recapacitar es que detrás de cada una de estas cifras hay una familia, una empresa, unos trabajadores… que lo han pasado verdaderamente mal en una situación que era desconocida para todos. En la comarca hemos gestionado un total de 3.056 moratorias por un importe global de 83,5 millones de euros. En cuanto a las operaciones de liquidez destinadas a autónomos, negocios o microempresas del Campo de Gibraltar, hemos atendido cerca de un millar por un importe de 54 millones de euros.

-¿Qué retos afronta la comarca ante la nueva normalidad?

-Creo que el reto fundamental es que recuperemos el pulso económico cuanto antes. Hemos de guardar el máximo respeto a las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar rebrotes, pero ya ha llegado la hora de salir, coger impulso e intentar ganar un poco del futuro que hemos dejado aparcado durante tres meses. Le decía que nuestras empresas tienen el reto capital de reinventarse para alcanzar nuevas competencias y esto va a ser prioritario con inversiones en nuevas tecnologías e innovación para, por ejemplo, seguir explorando las opciones de teletrabajo o las ventas online. Para ello, tenemos que seguir permitiendo que la liquidez fluya a estas empresas por parte de los bancos, pero también se han de implementar medidas desde la administración.

-¿Puede concretar?

-Es muy importante que las empresas cuenten con líneas específicas que les ayuden en estos procesos de digitalización. Todo esto es aplicable, con matices, a la hostelería y al turismo, que siguen estando muy tocados tras tres meses de parálisis total. Tenemos a muchos hosteleros con problemas y desde CaixaBank estamos trabajando estrechamente con ellos para que puedan sobrellevar esta crisis de la mejor forma posible, pero creo que aquí también debe ser clave el respaldo de todas las administraciones y la asunción de medidas fiscales, laborales y de políticas de reactivación y promoción que permitan salir cuanto antes de la crisis para que, efectivamente, no se deje a nadie atrás.

-¿Cuáles son las actuaciones sociales lideradas desde la Obra Social la Caixa?

-Desde la Fundación la Caixa y CaixaBank hemos impulsado la campaña solidaria “Ningún hogar sin alimentos”, que ha recaudado 3,3 millones de euros para los 54 Bancos de Alimentos que operan en nuestro país. Le diría que en el Campo de Gibraltar son pocas las instituciones que no han contado con nuestra colaboración. Me vienen a la mente actuaciones directas con proyectos como los de Cruz Roja, Nuevo Hogar Betania, Ambae, Apadis, Fegadi… Hemos estado con los servicios sociales de la mayoría de nuestros ayuntamientos o con las residencias de ancianos, a las que dotamos de lotes de material sanitario durante los primeros días de la pandemia. Para estas actuaciones puntuales y directas en la comarca hemos realizado una aportación cercana a los 200.000 euros.