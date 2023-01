Victoria Kent se concentra en Algeciras para rechazar los crímenes por violencia machista

"No hemos podido terminar el año 2022 con peores noticias, pensando en los buenos propósitos cuando cambiamos de año... parece ser que hemos pedido buenos propósitos pero en otras direcciones", así comenzaba la declaración de Rocío Benítez, presidenta de la Asociación Victoria Kent de Algeciras, en la concentración contra la violencia machista celebrada en Plaza Alta este miércoles.

Más de una treintena de personas han acudido a esta cita motivada por un arranque negro de 2023 que, en tan solo dos semanas, ya suma seis víctimas por esta lacra social en España, tres de ellas en Andalucía. Cinco minutos de absoluto silencio, solo interrumpidos por las campanas de la iglesia, daban paso a las declaraciones de los convocados.

"Me paro a pensar qué es lo que está pasando, en qué estamos fallando", subraya Benítez, "¿es que se ha convertido la violencia de género en una ideología? Porque si se ha convertido en una ideología donde se cree o no se cree, como en la fe, vamos mal. Esto no es cuestión de creer o no creer, esto es cuestión de que hay mujeres que están siendo asesinadas".

Desde Victoria Kent hacen un llamamiento a la sociedad para que se movilice a través de las palabras de su presidenta: "Esto no es cuestión de ideología, no es una cuestión de fe, ni de si la violencia de género existe o no existe, esto es una cuestión de que a las mujeres nos están matando".

A las integrantes de la asociación y otros presentes les han acompañado representantes políticos como el subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros, o concejales del Ayuntamiento de Algeciras, entre las que se encontraba Paula Conesa, delegada de Igualdad del Consistorio que ha señalado un "evidente retroceso" en lo trabajado en el pacto de Estado, apuntando a una reflexión sobre la asignación económica o una valoración de las leyes como propuestas para solucionar esta situación, catalogada como una "cuestión de Estado" en la que deben trabajar todos juntos.

"Esto no se puede consentir, creo que tenemos que hacer una parada en el camino, reflexionar y ver qué soluciones podemos dar, porque cuantos más mecanismos y medios tenemos para ayudar a estas víctimas, estamos viendo que los resultados no están dando lo deseado", aportaba Conesa.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar también se ha manifestado a través de su presidente, Juan Lozano, que ha abogado por una lucha conjunta de la sociedad y de todas las administraciones. "Todas las administraciones debemos estar a una. Por supuesto del lado de las víctimas, por supuesto del lado de las familias".

"Algo no estamos haciendo bien", añadía, "no hay que hacer de esto política, los asesinatos machistas tienen un nombre nada más, son asesinos que vienen a matar a sus parejas o exparejas".

Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE algecireño y candidata a la alcaldía, se sumaba a las opiniones de Conesa y Lozano, reivindicando además, soluciones para la falta de medios del Juzgado comarcal de Violencia de Género.