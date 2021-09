Ruiz Boix afirma que su candidatura al PSOE de Cádiz "fortalece" al partido

La candidatura que encabeza el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, para la elección de la lista de delegados de la provincia de Cádiz en el 40º Congreso Federal del PSOE ha hecho un llamamiento a la militancia para que participe en la votación que tendrá lugar el domingo 26 de septiembre.

El cabeza de lista ha resaltado que lidera "una candidatura plural, respaldada por más de una treintena de secretarios generales que representan a militantes de más de 50 agrupaciones de todas las comarcas de la provincia".

"Contamos con el apoyo de una gran variedad de militantes: jóvenes, mayores que han tenido responsabilidades orgánicas e institucionales y de otros muchos militantes anónimos, que son el verdadero motor de este partido, que nos han empujado a presentarnos en este proceso democrático interno con esta candidatura alternativa, que no crítica, para participar en el 40º Congreso Federal. Nuestra idea es llevar a ese Congreso del PSOE las carencias y necesidades de la provincia de Cádiz para que se tengan en cuenta por parte de la nueva dirección federal que, encabezada por Pedro Sánchez, va a contar con nuestro apoyo y respaldo sin fisuras", ha expresado Ruiz Boix.

El candidato ha negado que la presentación de esta candidatura suponga una fractura interna en el PSOE de Cádiz. "La participación democrática en los procesos orgánicos fortalece al PSOE y supone un revulsivo para afrontar el futuro", ha aseverado, para remarcar que la presentación de una lista al Congreso Federal es una opción "legítima" que se contempla en los estatutos federales y ha recordado anteriores procesos de primarias en el partido.

Ruiz Boix ha indicado el "revulsivo y el fortalecimiento de nuestro partido" que supuso en el año 2017 la presentación de una candidatura a la secretaría general por parte de Pedro Sánchez, "en contra de muchas opiniones que decían, como ahora algunos, de que iba a dividir el partido. Y lo único que hizo esa candidatura fue fortalecer el PSOE y suponer un revulsivo que nos ha permitido ganar las dos últimas elecciones generales y presidir un Gobierno de España que cuida a las personas, que protege a los desempleados y a los autónomos".

"Lo mismo ha pasado hace tan solo unos meses, cuando muchos secretarios generales, entre los que me encontraba, pedíamos el anticipo de las primarias para elegir al candidato a la Junta de Andalucía y hubo una candidatura oficialista y otra alternativa de Juan Espadas, que contó con mi apoyo y con el de muchos de quienes me acompañan en esta lista de delegados y delegadas, y que no ha supuesto en ningún caso una ruptura del partido, sino un verdadero revulsivo y un fortalecimiento de la democracia interna, porque es darle la voz no únicamente a los cargos o responsables orgánicos o institucionales, sino a los militantes anónimos, que son los que nos ayudan a pegar carteles y a trasladar los mensajes de nuestros programas electorales para conseguir el mayor número de votos en las distintas elecciones. Creo que este proceso, democrático y legítimo, lo que viene es a fortalecer el partido en Cádiz".

Ruiz Boix ha subrayado que la candidatura que lidera es una "lista plural, integradora, abierta y muy fuerte para apoyar siempre sin fisuras a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, para lograr una recuperación económica y social justa, poner en marcha en nuestra provincia los fondos europeos que él negoció en Bruselas, y que salgamos de esta crisis sin dejar a nadie atrás".

La candidatura de Juan Carlos Ruiz Boix ha estrenado perfiles en las principales redes sociales (Facebok, Twitter e Instagram) para dar a conocer todos los actos y acciones que se van a desarrollar hasta la jornada del domingo 26 de septiembre.