Juan Cisneros cesa como fiscal jefe de Algeciras tras quince años

Juan Jacobo Cisneros del Prado ha puesto este viernes punto final a quince años ininterrumpidos como fiscal jefe de Algeciras, una vez cumplido su tercer periodo en el cargo y tras renunciar a presentarse nuevamente. Cisneros ha llevado a cabo una meritoria labor reconocida por sus compañeros en una de las fiscalías más relevantes de España, tanto por el volumen de trabajo que soporta como por la importancia de los procedimientos.

Cisneros seguirá en el cargo en funciones hasta la convocatoria y resolución del concurso que deberá abrirse para la elección de su sustituto, un proceso para el que no hay plazos y que dependerá en buena medida de que se despeje la actual interinidad del actual Gobierno, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo Fiscal, órgano este último que se encargará de analizar las candidaturas de los fiscales que opten a tomar el relevo.

Madrileño, nacido en 1967, licenciado en Derecho, graduado en Criminología y seguidor del Atlético de Madrid, Cisneros ejerce como fiscal en Algeciras desde el año 2000 y fue elegido como fiscal jefe por vez primera en 2008. Tras repetir en 2013, se presentó por tercera vez para el puesto en 2018.

El fiscal jefe de Algeciras, que en verdad lo es de todo el Campo de Gibraltar al ser responsable también de los otros dos partidos judiciales de la comarca, los de La Línea y San Roque, ha destacado a lo largo de estos años por reivindicar el trabajo de sus compañeros y por demandar más medios humanos y materiales para el ministerio público en el Campo de Gibraltar, toda vez que los juzgados de la comarca tramitan decenas de casos relacionados con las redes criminales del narcotráfico.

"Ha habido un cambio, sin duda. Yo estuve dos años en Ceuta antes de venir a Algeciras. En aquella época, en Ceuta había muchos asesinatos y tiroteos, cosa que aquí no se veía. Había pequeñas bandas compuestas por un señor que con su cuñado y un par de sobrinos tenían un cortijillo en San Roque donde almacenaban algunos fardos de hachís. Ahora se ha producido con el narcotráfico lo que en términos económicos se denominaría concentración de empresas: cada vez más grandes, más poderosos y con armas. Aún no ha habido muertos por enfrentamientos entre las bandas ni afortunadamente entre las fuerzas de seguridad. Esperamos que no lleguemos a eso", afirmaba en 2018 en una entrevista concedida a Europa Sur.

Ruedas rajadas

Esa falta de medios quedó más que en evidencia en diciembre de 2020, cuando el coche de Cisneros apareció con las cuatro ruedas rajadas... por cuarta vez. En esa ocasión, el vehículo se encontraba estacionado en una calle aledaña a los juzgados, aunque en anteriores ocasiones fue atacado en el mismo aparcamiento de la sede judicial algecireña, sin vigilancia en aquel entonces.

Entre las personas que optarán a tomar el relevo de Cisneros figura Aurora Andrés, fiscal Anticorrupción y de Seguridad Vial de Algeciras, cuya candidatura estaría en una línea de continuidad respecto al fiscal jefe saliente. También se baraja como posible relevo el nombre de una segunda fiscal que, de momento, no ha dado carta de naturaleza a su candidatura.