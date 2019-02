España insiste en que el Gibrexit “está arreglado” con o sin acuerdo de salida

Quedan tan solo 35 días para que se produzca la salida de Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue “trabajando denodadamente” para que el divorcio se produzca con acuerdo, mientras está “ultimando” el real decreto ley de medidas de contingencia para el caso contrario. “Lo veremos en seguida”, se limitó ayer a decir en la rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El real decreto, que el Gobierno anunció el pasado mes de enero y que se aprobará solo si hay Brexit sin acuerdo, abordará asuntos como los derechos de ciudadanía, la residencia de los británicos en España, la seguridad social, la asistencia sanitaria y el reconocimiento de títulos académicos y profesionales.

En cualquier caso, todo lo referente a Gibraltar, que es casi lo mismo que decir, el Campo de Gibraltar, aunque la portavoz no nombró la comarca en ningún momento, está “con o sin acuerdo”, recalcó Celaá, “perfectamente arreglado” y “completamente garantizado”.

Isabel Celaá confirmó que el presidente mantuvo el jueves una conversación telefónica con la primera ministra británica, Theresa May, en la que intercambiaron información y distintos escenarios ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sánchez no le dijo a la portavoz si había hablado con May de Gibraltar. “No me ha hablado con tanto detalle”, manifestó Celaá.

La conversación se produjo un día después de que Parlamento Europeo rechazara la redacción de la propuesta para librar a los ciudadanos británicos de la necesidad de tener un visado para entrar en suelo comunitario tras el Brexit, por una referencia introducida a instancias de España que describe a Gibraltar como una “colonia” británica. La Unión Europea deberá contar “siempre con el visto bueno” de España, tanto si el divorcio llega con acuerdo como sin él. en los asuntos de Gibraltar, se limitó a reiterar la portavoz.

Pedro Sánchez celebró ayer un encuentro bilateral con el líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, durante la Convención que el Partido Socialista Europeo (PES) celebra en Madrid.

El Gobierno irlandés sí presentó ayer ya un proyecto de ley con medidas de contingencia para hacer frente a un Brexit sin acuerdo, a fin de proteger los derechos de sus ciudadanos y los sectores económicos más vulnerables. El Ejecutivo tramitará este amplio paquete legislativo en las dos cámaras del Parlamento de Dublín durante las próximas tres semanas, antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) en la fecha prevista del 29 de marzo “con o sin pacto”, indicó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

Este jueves, el ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, aseguró que el Parlamento británico podría someter la próxima semana a votación un acuerdo revisado del Brexit tras el rechazo inicial de la Cámara.