El relevo en Puertos del Estado ya es oficial. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, a propuesta del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el nombramiento de Francisco Toledo, hasta el momento presidente del Puerto de Castellón, como nuevo presidente de Puertos del Estado.

El nombramiento supone la destitución del actual responsable de la entidad pública, Salvador de la Encina, quien llegó al cargo marzo de 2019 en sustitución de Ornella Chacón. La salida de De la Encina ya había trascendido hacía algunas semanas generando numerosas muestras de apoyo desde el ámbito institucional, político y social del Campo de Gibraltar. El sindicato Comisiones Obreras, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el PSOE de Algeciras han mostrado en los últimos días su respaldo a la labor desarrollada por De la Encina.

La comunicación oficial remitida por el Ministerio para informar del nombramiento obvia por completo la figura de Salvador de la Encina, quien siquiera es citado como cargo saliente en la nota de prensa con la que el departamento estatal de infraestructuras ha informado del cambio en la presidencia.

De la Encina cuenta entre sus logros en los once meses al frente de Puertos del Estado haber contribuido de forma decisiva a lograr la paz en la estiba, con la firma del acuerdo marco entre la patronal y los trabajadores. Y también para la renovación del convenio estatal de Puertos del Estado, que estaba bloqueado desde el año 2009.

Salvador de la Encina se despidió el pasado viernes de los presidentes de los puertos de interés general a través de una carta que reprodujo Europa Sur.

Perfil de Francisco Toledo

Francisco Toledo, nacido en Castellón de la Plana en 1962, es licenciado y doctor en Matemáticas por la Universitat de València donde es profesor desde 1985 hasta 1991 que pasó a incorporarse a la Universitat Jaume I, de la que es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1998.

Como experiencia en gestión cabe reseñar, por una parte, que ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón desde septiembre de 2015 hasta la actualidad, periodo en el que Port Castelló se ha convertido en la Autoridad Portuaria más rentable, respecto a fondos propios, y ha crecido el doble que la media del sistema portuario.

En la Universitat Jaume I fue rector en el periodo 2001-2010, Vicerrector de Investigación y Planificación en 1997-2001 y Vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación en 1995-1997. Como Rector impulsó el primer plan de imagen y comunicación de una Universidad española y el Plan estratégico y Sistema de Dirección Estratégica que condujo a la obtención del máximo sello europeo de excelencia en gestión, el EFQM 500+, sello que se ha ido renovando sucesivamente. Además, presidió la Red de gabinetes de comunicación de las Universidades Españolas desde 2002 hasta 2010.

Además, fue presidente del Comité Organizador de la 11th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert System.

Toledo ha sido distinguido también como Doctor Honoris Causa por la Universidad Ricardo Palma de Lima (Perú) y ostenta la Medalla de Oro Machu Pichu, otorgada por el Instituto Nacional de Cultura de Perú.