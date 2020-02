El PSOE de Algeciras apoya la gestión de De la Encina en Puertos del Estado

El secretario local Partido Socialista de Algeciras, Juan Lozano, ha mostrado su total apoyo a la gestión de Salvador de la Encina al frente del organismo público de Puertos del Estado ante su próxima destitución; algo que podría suceder este mismo martes durante la celebración del Consejo de Ministros.

En su lugar, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que titula el ministro valenciano José Luis Ábalos, propone al actual responsable de Puerto de Castellón, Francisco Toledo.

"Salvador de la Encina tiene todo el apoyo de la agrupación local del Partido Socialista de Algeciras, de la que es presidente. Casi con toda probabilidad va a ser cesado este martes. Valoramos su trabajo como presidente de Puertos del Estado y en cualquiera de las otras encomiendas que ha tenido como cargo público", ha subrayado Lozano.

Lozano ha apuntado que De la Encina ya tiene asumido su relevo. "Durante este último año ha hecho una magnífica labor y reconocida por todos por un sector clave como son los puertos. Salvador de la Encina siempre ha estado ahí haciendo de mediador para solucionar problemas que afectaban a un sector como la estiba, con tanta repercusión en Algeciras. Siempre ha estado con la mano tendida, logrando el reconocimiento de empresarios y trabajadores", ha apuntado el secretario local de los socialistas algecireños, en referencia a la negociación del quinto acuerdo marco de la estiba entre la patronal y los estibadores.

"Tememos que podamos dar un paso hacia atrás en las muchas necesidades que tiene esta comarca en materias como las infraestructuras ferroviarias ante Adif, de las que Salvador ha sido nuestro valedor primero como diputado y luego como presidente de Puertos del Estado", ha reconocido Lozano.

"Cuando se está en un cargo público, se puede ser cesado en cualquier momento. Pero no lo entendemos, y los campograltareños mucho menos. Cómo se puede cesar a alguien que ha hecho un magnífico trabajo y reconocido por todos. No solo reconocido por los suyos, también por sus adversarios políticos y por todo el sector portuario. Las competencias son del Consejo de Ministros y, aunque lo respetamos, no lo compartimos", ha enfatizado Juan Lozano.

El secretario local de los socialistas ha deseado que el relevo en Puertos del Estado no vaya en detrimento de los intereses del Puerto de Algeciras y la comarca. "Esperamos que no vaya en detrimento de nuestro puerto y nuestra comarca. Vivimos tiempos muy importante con retos como el Brexit y tenemos unas necesidades de las que Salvador de la Encina ha sido nuestro embajador en Madrid. No es una buena noticia para el PSOE, ni para Algeciras ni para el Campo de Gibraltar", ha concluido Lozano.