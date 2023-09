Algeciras, La Línea y Jimena, beneficiarios del polémico reparto de 31,5 millones del remanente de la Diputación

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado este miércoles la inversión de 31,5 millones del remanente de tesorería en subvenciones nominativas para proyectos e inversiones en municipios de la provincia, que se une otras dos modificaciones de presupuestarias sumando 33,7 millones movilizados. Entre ellas están la adecuación del mercado de abastos o la rehabilitación de la barriada de La Velada en La Línea; mejoras en instalaciones municipales de Jimena y renovación urbana en diferentes calles de Algeciras, así como un acondicionamiento de su recinto ferial.

Esta operación, que llegó al final este primer pleno ordinario del mandato de Almudena Martínez (PP) por urgencia, fue el asunto más destacado de una sesión donde se estrenaron unos monitores para tener un control de los tiempos de intervención y donde los puntos de gestión, con la entrada del nuevo gobierno, superaron la veintena.

Según explicó al final del pleno el vicepresidente y diputado del área económica, Juancho Ortiz, se han incluido aquellas peticiones, "creo que el 100%", que los consistorios han realizado "en tiempo y forma" y que se han comprometido tener adjudicados como máximo el 31 de diciembre.

Pero este final generó un agrio debate entre Ortiz y el portavoz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, que calificó este reparto de "golfada" -"izorratuta en euskera", apuntó, metiendo en el debate a las lenguas cooficiales-. Sus datos son que más del 93% va para municipios con participación del gobierno de provincial, del PP y La Línea 100%, y que "para los municipios que son competencia principal, lo de menos de 20.000, se da menos del 5%", un 7,7% si se incluye los menores de 50.000 habitantes". De hecho, aseguró que "emprenderán una campaña de acciones legales para paralizar el expediente".

El gobierno provincial defendió que con este plan se va a "crear inversión y empleo que no se había ejecutado" en la provincia -el remanente de tesorería alcanza los 75 millones de euros- y que se atiende a numerosas actividades y proyectos de diversa índole de localidades de "distinto color político" "que se han presentado en tiempo y forma": culturales, deportivas, de movilidad sostenible, de ayuda a domicilio, plan concertado, de cooperación social,... Los municipios, eso sí, se ha comprometido, con declaración jurada, a adjudicar los proyectos antes de final de año.

Ortiz -ante las preguntas de los diputados socialistas- también aclaró que a partir de ahora tendrá posibilidad de acogerse en 2024 al plan Dipuinver, que este año "no se dejó aprobado por el gobierno anterior". "2024 va a ser el año de todos los municipios, el tiempo de mimar a los más pequeños, vamos a tener unos presupuestos diseñados por nosotros, adaptados a las necesidades de los municipios tras las escuchas directas con alcaldes", añadió. "Si el Pleno de constitución de esta Corporación no se hubiera dilatado tanto probablemente un mayor número de municipios hubieran tenido más tiempo y capacidad de cumplir con los plazos".

No fue el único encontronazo. El anterior presidente, que llevó el peso de las intervenciones del grupo socialista hasta el final calificó a la nueva dirigente de la institución como "la presidenta paseante" y juntole recriminaron el orden que seguía al pedir el voto en las votaciones, algo que hizo -apuntó Martínez- por petición de la secretaria. "Juan Carlos el breve", le llamó el portavoz del PP en contestación tras los últimos ruegos y preguntas, en el queinsistió en sus críticas por el reparto de medios asignados a su grupo en este mandato. "Me quedo más tranquilo sabiendo que usted está en la oposición y no está gobernando", incidió el concejal gaditano.