Monteagudo: "Ojalá sea un punto muy importante para nosotros"

El técnico de la Balona, Alberto Monteagudo, lamentó que el punto logrado ante el Villarreal B no sirviera para lograr la permanencia de forma matemática. "Ojalá sea un punto muy importante para nosotros. Fue un partido complicado, con un rival muy poderoso, pero que lo sostuvimos bastante bien. En la primera parte no recuerdo ninguna ocasión de ellos, nosotros tiramos algunos centros laterales pero no terminamos de conectar con nadie", indicó el preparador.

"En la segunda parte comenzamos bien con una de Koroma que robamos arriba y el portero sacó bien. Ellos tienen un palo de un mal despeje nuestro y poco más. Luego es verdad que metieron algún centro lateral peligroso pero el equipo defendió muy bien y es un punto valioso. Dios quiera que sea valioso. Pensamos que nos podía valer para cerrar esto pero ganó el Cornellá y sirve para que sea campeón el Andorra y no para nosotros. Nos sirve pero tenemos que culminarlo en casa en la última jornada", explicó Monteagudo.

Para el preparador albinegro, los suyos hicieron un buen partido. "El trabajo de la Balona ha minado el del Villarreal B. Cerramos por dentro porque sabíamos que sus laterales son altos pero desde tres cuartos ya te meten el balón, los dos bandas juegan muy dentro y cuando robamos intentamos salir con velocidad e intentar tapar la salida de balón de ellos, que en la segunda parte la que tiene Koroma es de una presión. Nos hubiera gustado tener alguna ocasión más clara, pero ellos aquí han ganado de forma muy clara en las últimas jornadas. El equipo hizo un trabajo enorme, sabe lo que se juega, y es una lástima que no nos haya dado para estar tranquilos y decir que estamos salvados. Nos queda un pasito, ahora toca reactivarnos y la semana que viene, si vamos con esta actitud, seguro que lo sacamos", sentenció.