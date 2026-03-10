Así es el rival de la Balona: Coria CF, el único que no ha ganado fuera

El Coria CF llega este miércoles (19:00) a La Línea para medirse a la Real Balompédica Linense en encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada. Lo hace con el dudoso honor de ser el único equipo del grupo X de Tercera Federación que, después de doce desplazamientos, no conoce el triunfo a domicilio: ha sumado tres puntos de 36 posibles. El colista es también el equipo que más goles encaja (1.67 por encuentro) y el que menos anota (0.63). Los ribereños habían experimentado cierta mejoría a que quedaba plasmada al encadenar seis jornadas sin perder, pero afrontan el partido con los albinegros después de dos derrotas.

Una de las grandes preocupaciones del vestuario de cara al partido contra la Balona es su programa de viaje. Los corianos pretendían emprender el desplazamiento más temprano para evitar el habitual colapso de la sobremesa en el Puente del Centenario de Sevilla, pero el horario laboral de alguno de sus futbolistas lo hace imposible. “A ver a qué hora llegamos”, dicen con la resignación propia de un equipo no profesional.

La temporada del Coria está marcada por su tardía incorporación a la competición. Los sevillanos habían bajado a la División de Honor Andaluza por el efecto descenso en cascada y fueron repescados a mitad de julio debido a la desaparición del San Fernando.

Por entonces el club estaba inmerso en un proceso electoral y cuando tuvo que perfilar la plantilla para la Tercera Federación la mayor parte de los jugadores de la provincia que pueden competir en la misma con ciertas garantías ya tenían acomodo. Al final confeccionó una plantilla compuesta mayoritariamente por jugadores jóvenes.

El conjunto ribereño comenzó la temporada en manos de Santi Carvajal, quien presentó su dimisión a finales de noviembre, después de una derrota ante el Conil que le afincaba en la última plaza, con cuatro puntos en 12 jornadas.

El relevo elegido fue el sanjuanero Dani Arroyo, quien previamente había dirigido a Balompédica Lebrijana, Villafranco CF, AD San José, UP Viso y La Palma CF.

En los meses de diciembre y enero, en un intento desesperado por salvar la categoría, el Coria incorporó al meta Nacho (Arahal), así como a Manu Picón (La Palma), Douglas Jr., Arquellada (Dos Hermanas) y Barea (Castilleja). Entre los que se marcharon, el tarifeño Álex Cantera, que se enroló en el Atlético Onubense, con el que el domingo anotó el gol del triiunfo en La Línea del filial del Recre.

Con esos refuerzos los corianos habían experimentado cierta mejoría, hasta el punto de enlazar seis jornadas sin conocer la derrota, que incluían empates en Pozoblanco y Bollullos, pero la racha se ha cortado en las dos últimas semanas. Bien es cierto que ante rivales de la entidad del Ciudad de Lucena (0-1, con un gol de penalti) y en el campo del Cádiz Mirandilla (donde encajó su único tanto en el 87’).

Después de esos resultados, el rival este miércoles de la Balona está a nueve puntos de la permanencia.

El Coria afrontó su último duelo con las bajas de Carmona, Arquellada, Douglas Jr., Fernando y Álex Durán. No está descartado que pueda recuperar a alguno para este compromiso.

Dani Arroyo

Dani Arroyo, entrenador del Coria CF

El entrenador, Dani Arroyo, sostiene que su equipo “aún no está descendido” y recuerda que las dos últimas derrotas se han producido “por un gol ante rivales de la parte alta” pero subraya que sus jugadores “han dado la cara”.

Con respecto al pésimo balance como visitante de los corianos, sostiene: “Yo sólo puedo hablar desde que cogimos el equipo. Los dos primeros, en Chiclana y Ceuta, perdimos pero dando un buen nivel. Luego en Tomares estuvimos muy mal, pero en Pozoblanco y Bollullos conseguimos empatar y el otro día en Cádiz se nos escapó el punto en el 87. Lo normal es que un equipo de abajo no tenga buenos números como visitante”.

La situación de la Balona, que enlaza cinco jornadas sin ganar y acaba de cambiar de entrenador, merece esta valoración al preparador coriano: “Nosotros más que mirar al rival, tenemos que pensar en nuestro propio equipo. Es verdad que si en el rival no hay estabilidad siempre viene bien porque los nervios aparecen antes en cuanto aparece alguna adversidad”.

“Nosotros vamos a intentar rentabilizar esa situación, aunque la verdad es que estamos un poco sorprendidos por lo que ha pasado allí, porque el equipo parecía haberse estabilizado pero ha entrado en un bache raro”.