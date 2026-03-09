David Sánchez: "Me voy de la Balona con la conciencia tranquila"

David Sánchez se despide de los miembros de su cuerpo técnico a las puertas del Ciudad de La Línea, este lunes

David Sánchez abandonó este lunes, de manera definitiva, la Real Balompédica Linense, a la que había estado vinculado desde el verano de 2025. El club le relevó de sus funciones el domingo, después de que los albinegros cayesen 1-2 ante el Atlético Onubense, enlazase cinco jornadas sin vencer y cayese a la cuarta plaza del grupo X de Tercera Federación.

El sevillano, que afronta la segunda destitución de su carrera, se fue como un señor. Repartiendo abrazos a todos los que le han rodeado durante este tiempo, dando las gracias por la oportunidad de la que ha disfrutado, elogiando a la entidad y a la ciudad que le ven marchar y asegurando que volverá para celebrar con la que ha sido su plantilla un ascenso que ve cierto “ya sea por el camino largo o por el corto”. Eso sí, tanto en sus manifestaciones públicas como en sus charlas privadas deja entrever que no ve justa su destitución y lamenta no haber jugado antes el encuentro aplazado con el Coria, porque entiende que pudo ser su salvavidas.

Pregunta.Fin de su etapa en la Balona. Ahora que llega el momento del balance, ¿qué cree que ha hecho mal para que el club haya tomado la decisión de destituirle?

Respuesta.Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Yo sólo hablo maravillas de todo esto. Sólo puedo decir que me han tratado fenomenal tanto la ciudad como el club. Deportivamente la opinión da igual. Acepto la decisión. Al final había que tomar decisiones. Yo tomo decisiones de alineaciones, de cambios, de plan de partido, pero esta decisión no es mía. Me voy contento por el trabajo que hemos hecho. Me he despedido de los chicos y se lo he dicho, que quedan diez partidos y que si ganan el miércoles [en referencia al partido aplazado con el Coria] se van a poner otra vez segundos. Hay dos vías para ascender, directa, siendo campeón, o play-off. Sin ir más lejos yo hace dos años ascendí vía play-off [se refiere al que logró con el Xerez DFC a Segunda Federación], lo que pasa es que en el fútbol tener paciencia es difícil. Ya digo, muy contento con el trabajo que hemos hecho, con la unión que hemos conseguido y por volver a ilusionar a la ciudad después de tantos años. Me voy con la conciencia tranquila. Hemos echado muchas horas. Ahora hay que esperar que en este último tramo de diez partidos la Balona pueda lograr el objetivo. Que estoy convencido que lo va a conseguir, porque hay un pedazo de vestuario.

P.La siguiente pregunta esconde siempre una trampa. Si pudiese volver atrás, ¿hay alguna decisión que ha tomado que no tomaría?

R.A toro lo pasado es muy fácil hablar. Al final se hace un plan de partido y unas veces sale bien y otras mal. Pero insisto, estoy contento. Tanto mi cuerpo técnico como yo consideramos que hemos sido valientes. Hemos hecho cambios, pero el fútbol al final son resultados. Y sólo cuando se gana, hagas lo que hagas, está bien. Si pierde, hagas lo que hagas, está mal. Pero me voy súper orgulloso, súper contento y para mí es una experiencia muy bonita.

P.Hace usted referencia a la paciencia. Ya habíamos hablado alguna vez que después de dos descensos en tres años, en el entorno de la Balona iba a haber poca.

R.En realidad, en la mayoría de los clubes hay poca paciencia. Lo que pasa es que los que no tienen paciencia normalmente fracasan. Así lo dice, por desgracia la historia. La propia Balona lleva como bien dices dos descensos en tres años con muchos entrenadores de por medio. Pero insisto, yo lo que siento es mucho agradecimiento. Me voy súper contento, súper feliz por todo lo que he vivido. Con una conciencia muy tranquila y con el trabajo que está casi he hecho.

P.¿Se equivocó la Balona, se equivocó David Sánchez o se equivocó el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, en el mercado de invierno?

R.Yo no voy a opinar de fútbol, no es el momento. Yo me pude equivocar en las alineaciones o en los cambios. El mercado de invierno no es mío, sino del director deportivo. Y yo ahí no puedo ni debo opinar.

P.Pues ya que lo dice, ¿se equivocó usted alguna vez en las alineaciones?

R.Sí, seguramente, sí. Y en los cambios y el plan de partido, y en todo eso. Pero es el día a día. Yo he estado aquí mucho tiempo, muchas horas con los jugadores y a veces para opinar hay que conocerles a ellos, al vestuario. Muchas veces no se conocen lesiones, molestias… o gente que lo está pasando mal por problemas personales. Y nosotros sí que lo sabemos y eso también influye en algunas alineaciones.

El extécnico balono, durante la entrevista concedida a 'Europa Sur' / Manu Romero

P.¿Quizás faltó en algún momento explicar todas esas cosas?

R.No hombre, yo no puedo explicar en una rueda de prensa de que un jugador tiene un problema personal...

P.... bueno, tampoco creo que pase nada por decir que el chaval no está óptimo anímicamente.

R.No. No. Si no me preguntan, no tengo por qué decirlo. Son cosas personales, o lesiones. A mí me gusta ocultar muchas veces las lesiones, las molestias. Pero siempre he sido claro con ellos. Ayer [por el domingo] recibí mensajes de casi el cien por cien de los jugadores despidiéndose y todos me decían lo mismo: que lo mejor que tengo es que voy de frente, de cara. Me gusta vivir todo muy intenso. Y no me gusta ser una persona plana, para nada. No podría vivir así.

P.¿La Balona que ha vivido todos estos meses es la que esperaba cuando firmó el contrato?

R.Sí, me esperaba lo que he visto. Un pedazo de escenario. He tenido un montón de herramientas. Me ha tratado espectacular. Desde Andrés Roldán hasta el último. He estado súper feliz. Ha habido cosas en el día, normales, algún roce que otro. Porque el día a día aquí se vive todo muy intenso. Y yo soy muy intenso también. A partir de ahí me voy súper satisfecho, súper agradecido. Os deseo a todos lo mejor. Y como les he dicho a los jugadores, si ascienden, vendré a tomarme algo con ellos, porque creo que también soy parte de eso.

P.El domingo, cuando Álex Cantera marcó el 1-2 y poco después el árbitro pitó el final, ¿presintió que tenía las horas contadas como entrenador?

R.La verdad es que no. Pensé que en una semana con tres partidos… que la iba a cumplir, tengo que ser sincero. Me estás llevando a hablar de fútbol y no quiero, porque entramos en el capítulo de las opiniones. Pero yo pensaba, al final la decisión de estos tres partidos la tomo yo. Si hubiera intuido algo, el partido del Coria, que en principio es factible de ganar, lo hubiésemos jugado antes. Pero pensé en lo mejor para el equipo, lo mejor para el club. Que eran esos tres partidos en la misma semana en casa. No pensé en que me echarían para nada. De hecho mientras nos duchábamos los miembros del cuerpo técnico después del partido ya estábamos hablando del encuentro del miércoles, de que habría que hacer cambios para meter a gente con la cabeza más limpia. De hecho el duelo con el Coria ya estaba casi preparado.

P.Dijo usted en rueda de prensa que veía a su equipo muy nervioso. ¿A qué cree que se debe eso?

R.Otras veces el equipo ha estado mal, pero esta vez es que lo vi muy nervioso. El estadio, la dinámica que traíamos… y mira que nos adelantamos, con suerte, pero nos adelantamos. Era lo mejor que nos podía pasar. Pero llegó el empate tan pronto y después volvimos a esa imagen que estábamos dando, que yo sé que no es la buena. Por eso estábamos dándole vueltas para intentar cambiarla.