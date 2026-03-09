El tiempo
Una dana situará su centro en el estrecho de Gibraltar
Carlos Guerra y Miguel Ángel Rondán, entrenadores de la Balona
Carlos Guerra y Miguel Ángel Rondán, entrenadores de la Balona / Manu Romero

Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona

Real Balompédica Linense | Tercera Federación

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 09 de marzo 2026 - 15:42

Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
1/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
2/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
3/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
4/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
5/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
6/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
7/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
8/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
9/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
10/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
11/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
12/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
13/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
14/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
15/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
16/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
17/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
18/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
19/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
20/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
21/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
22/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
23/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
24/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
25/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
26/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
27/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
28/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
29/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero
Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona
30/30 Las fotos del primer entrenamiento de Carlos Guerra y Miguel Angel Rondan al frente de la Balona / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats