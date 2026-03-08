Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 25ª jornada

La vigésimo quinta jornada en el grupo X de Tercera Federación deja al Ciudad de Lucena cada vez más asentado en el liderato y a la Real Balompédica, que destituyó a su entrenador, David Sánchez, tras perder con el Atlético Onubense, en la cuarta posición tras ser superada por Dos Hermanas y Bollullos. El Coria, que el miércoles llega a La Línea para jugar su partido aplazado ante la Balona, se hunde más en el farolillo rojo tras encadenar su segunda derrota.

El Ciudad de Lucena, que no siente la presión de un grupo de perseguidores que no para de fallar, sigue a lo suyo y cada vez está más cerca de campeonar. Tras este fin de semana aventaja en ocho puntos al Dos Hermanas, en diez al Bollullos y en once a la Balona, los dos últimos con un partido menos.

Este domingo no se conformó con hacer bueno los pronósticos y vencer al Castilleja, sino que le endosó una manita. Diego Canty (6’), Hugo Fuentes (12’), Manolo Ortiz (60’), Nacho Fernández (72’) y Jesús Martín (86’) pusieron su firma a los goles.

Diego Canty celebra su gol, el 1-0 para el Lucena ante el Castilleja / Antonio Dávila

“Los locales fueron infinitamente superiores y los visitantes pueden estar agradecidos de no haberse llevado un saco mayor de goles”, sostiene Mario Ramírez en Lucena Hoy.

Dos Hermanas, 3- Ceuta B, 0

El Dos Hermanas de Emilio Fajardo, Antonio Romero y Fran Tena se encaramó ya el sábado a la segunda plaza al derrotar a un Ceuta B que fue ganar a la Balona y comenzar a perder fuelle. Lolo Guerrero de penalti (35’), Cortés (80’) y Jan (96’) hicieron los goles de los nazarenos.

Un lance del Dos Hermanas-Ceuta B

“Los de Emilio Fajardo supieron medir los tiempos ante un Ceuta que demostró, pese a la derrota, su buena clasificación, con jugadores con garra y con buen gusto moviendo el balón. Sin embargo los locales con una segunda parte estupenda y con su puerta a cero se impuso con todo merecimiento y mira la clasificación desde el segundo puesto”, escribe Paco Povea en El Duende Nazareno.

Bollullos, 2- San Roque de Lepe, 2

A pesar de empatar en casa y de haberlo hecho el miércoles en Chiclana, el Bollullos es otro de los que adelanta a la Balona en la clasificación, aunque en este caso con los mismos partidos disputados.

Jorge Ceballos adelantó a los condales (21’), pero Jorge Rodríguez (62’) y Cheli (64’) voltearon el marcador. John en el tiempo añadido salvó un punto para los locales, que ya habían igualado en el 90’ el miércoles en su partido en Chiclana.

Atlético Central, 0- Chiclana CF, 0

El Chiclana CF es el claro ejemplo de equipo que ofrece mejor juego que resultados. El Atlético Central parece decidido a no adelantar a la Balompédica en la clasificación. Los sevillanos, como los de La Línea, encadenan ya cinco partidos sin ganar y aunque igualan en puntos a los de La Línea, tienen un partido más.

Formación inicial del Chiclana en su visita al Atlético Central / Chiclana CF

En esta ocasión, sobre todo en el primer tiempo, los dos conjuntos disfrutaron de claras ocasiones. El Central llegó a estrellar un disparo en el marco, pero luego salvó sobre la línea de meta un disparo de Javi Pérez. En la segunda mitad las fuerzas continuaron igualadas, pero con menos presencia en las áreas.

Cádiz Mirandilla, 1- Coria, 0

El Coria, que este miércoles (19:00) visita a la Real Balompédica en encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada, ha perdido fuerza después de haber experimentado una cierta mejoría y encadenó en Puerto Real ante el Mirandilla, su segunda derrota consecutiva, que le deja a nueve puntos de la zona de permanencia.

Los ribereños, que plantearon un partido a la defensiva, aguantaron hasta el minuto 88’, pero un tanto de Manu Rivera dio el triunfo al filial cadista, que se mantiene a rebufo de los puestos de play-off

Tomares, 1- Conil, 2

El Tomares, que llegará el próximo domingo (12:00) al Ciudad de La Línea tenía encarrilada una victoria vital para sus aspiraciones. Tras un primer tiempo equilibrado se adelantó en el 58’ por medio de Sergio López al transformar un penalti. Sin embargo en el 87’ Cruz y en el 89’ Romero le dieron la vuelta al marcador.

El once del Conil que logró la remontada en Tomares / Conil CF

“No fue un buen partido del Conil, que estuvo a merced de su rival en casi todo en el primer periodo menos en el resultado. El Tomares llevaba el mando y sometía a su adversario, aunque no tomaba ventaja hasta la transformación de un penalti en la segunda parte”, explica Diario de Cádiz, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

“Lo más positivo de los conileños es que no dejaron de creer hasta que en el tramo final José Cruz anotó el empate. Y ya en el 89’, el goleador Saúl Romero puso rúbrica a un 1-2 que deja en una situación ideal a los jandeños”, añade.

Sevilla C, 3- Pozoblanco, 0

El Pozoblanco, que venía de empatar con la Balona, cayó con estrépito en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ante el Sevilla C, el rival al que visitarán los de La Línea en su próximo desplazamiento. Manu Romero (24’), Bakary Sow (64’) y Sergio Veces (82’) anotaron los goles de los nervionenses.

“No tuvo el Pozoblanco, esta vez de rosa y con pantalón negro, su día en su visita al tercero de los equipos de la cantera de la José Ramón Cisneros. Tras una primera parte insulsa por parte de ambas escuadras que acabó con mínima ventaja local, los de Alberto Fernández se difuminaron en el segundo acto pese a reaparecer en el campo con otro aire. Al final, y con alguna decisión discutible de por medio, el cuadro sevillano terminó por golear”, se lee en Hoyaldía, que habla de “derrota clara” de los del Valle de Los Pedroches.

Utrera, 1- Córdoba B, 1

Utrera y Córdoba B firmaron tablas en un duelo por la permanencia. Comenzaron ganando los visitantes con una diana de Lidueña en el 29’, pero Manu Alonso igualó en el 74’ para los de casa.

Los blanquiverdes se adelantaron pasada la media hora de juego. Lidueña, en su segundo gol con la elástica cordobesista, marcó a su exequipo. El tanto dio una dosis de moral a los de Gaspar Gálvez, que se fueron al descanso con ventaja”, se lee en Día de Córdoba, otro de los medios del Grupo Joly.

“En la segunda mitad, el Utrera dio un paso hacia adelante y niveló el pleito por medio de Manu Alonso. Los hispalenses buscaron el triunfo ante un Córdoba B que se quedó con diez a siete minutos del final. Ortega vio la segunda amarilla y vio el camino de vestuarios antes de tiempo. A pesar de jugar en inferioridad numérica, los blanquiverdes mantuvieron el tipo y sumaron un importante punto frente a un cuadro utrerano al que mantiene a dos puntos de distancia. Eso sí, con el goal average favorable a los de Gaspar Gálvez, que llevan diez partidos consecutivos sin ganar”, añade.

Los resultados de la vigésimo quinta jornada en el grupo X de Tercera Federación fueron:

Resultados de la vigésimo quinta jornada del grupo X de Tercera Federación / Besoccer

La clasificación, a la espera de que se disputen los partidos pendientes de la jornada 21, queda así:

Clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la jornada 25 / Besoccer

Aunque este miércoles se disputarán varios encuentros de la jornada 21, los emparejamientos y horarios de la próximo jornada, la 26ª, son estos: