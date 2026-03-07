Llenar el depósito de gasolina se dispara y esta web te dice dónde ahorrar

La gasolina y el diésel no paran de subir. En solo una semana, la gasolina ha encarecido un 7% y el diésel un 12,5%, reflejando el impacto de la guerra en Oriente Próximo en los surtidores españoles. El barril de Brent supera los 90 euros, y a pie de gasolinera el golpe económico se nota todavía más: llenar un depósito de 50 litros de gasolina cuesta 4 euros más que hace siete días y 7,2 euros más en el caso del diésel.

Llenar un depósito de 50 litros cuesta 4 euros más que la semana pasada

Para ayudar a los conductores a no gastar de más, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha puesto a disposición de la ciudadanía el Geoportal de gasolineras, una herramienta que permite consultar los precios en tiempo real y comparar entre estaciones de servicio. Según los expertos, estas herramientas son esenciales, porque los incrementos varían significativamente según la gasolinera: un surtidor low cost puede marcar una diferencia de hasta el 17% frente a las grandes marcas, lo que equivale a una subida de 24 céntimos en apenas una semana.

Los analistas advierten que si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se prolonga, los precios del combustible podrían seguir escalando en las próximas semanas. Por eso, más que nunca, mirar antes de repostar se convierte en un ahorro directo para el bolsillo.

Consulte aquí el precio de las estaciones de servicio de España en tiempo real