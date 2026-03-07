El precio de la gasolina en el Campo de Gibraltar se dispara tras una semana de guerra en Irán

Lo habrán notado ya. Llenar el depósito de combustible se encarece por días desde que estallara el conflicto bélico en Oriente Medio. Los precios en las gasolineras se han disparado y los expertos advierten de que el impacto pleno de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría endurecerse en las próximas semanas si persisten las hostilidades.

En una semana, el consumidor en el Campo de Gibraltar paga de media la gasolina un 5,7% más cara y el gasóleo un 9,9% en comparación con los precios del pasado sábado, justo el día en que Donald Trump ordenó los primeros ataques contra la cúpula religiosa iraní.

Así se desprende del historial de datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que monitoriza los precios a diario. El 28 de febrero, la gasolina de 95 octanos se vendía en Algeciras a un precio medio de 1,484 euros el litro frente a los 1,569 euros del viernes 6 de marzo (el citado 5,7% de incremento). Y en el caso del gasóleo, el alza roza el 10% tras pasar de 1,449 a 1,593 euros por litro. Además, esta crisis ha vuelto a situar al gasóleo por encima de los precios de la gasolina, como sucedió con la invasión de Rusia sobre Ucrania en la primavera de 2022.

Con estos datos, de media llenar un depósito de 50 litros de gasolina es ahora 4 euros más caro que hace una semana. Y 7,2 euros más si el vehículo tiene motor diesel.

Hasta 24 céntimos de subida

Los incrementos de los precios son aún más acusados si se acude a los datos específicos de cada gasolinera, restándose así el efecto homogeneizador de la media. De manera que, en función de la gasolinera elegida (low cost o de primeras marcas), la subida llega a ser de hasta el 17% en el caso del gasóleo; o lo que es lo mismo, 24 céntimos de subida en el mismo surtidor entre el precio del sábado 28 de febrero y el viernes 6 de marzo.

Europa Sur ha consultado los datos de cinco estaciones de servicio repartidas entre Algeciras (2), Los Barrios (2) y La Línea (1). En todos los casos, el gasóleo es ahora más caro que la gasolina y las subidas han sido más acusadas en las estaciones de bajo coste, si bien en el listado se reseña la ubicación de las mismas y no su marca comercial.

El bloqueo de Ormuz empuja al alza el barril de Brent

La crisis de precios tiene su principal foco en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta. Por esta vía marítima transita más de una quinta parte del crudo mundial y el 14% del petróleo que importa la Unión Europea.

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní declaró el lunes 2 cerrado el paso, aunque los bombardeos ya impedían desde el sábado 28 la circulación de superpetroleros y buques de gas licuado. La consecuencia inmediata ha sido un fuerte repunte del barril de Brent —referencia en Europa—, que llegó a subir un 7% en una sola jornada, su mayor avance en casi nueve meses. Este viernes estaba a 86,15 dólares por los 72,30 a los que se vendía el viernes 27, justo un día antes de estallar el conflicto.

Aunque Europa no depende directamente del crudo iraní —el 90% de sus exportaciones se dirigen a China—, la interrupción del tráfico en Ormuz tensiona los mercados y eleva los precios globales. La Unión Europea parte de una posición más diversificada que en crisis anteriores, con proveedores como Noruega o Estados Unidos concentrando cerca de un tercio de sus importaciones, además de otros países no directamente afectados, como Libia o Nigeria.

Detalle de los precios en una gasolinera low cost de Algeciras. / ANDRÉS CARRASCO

España presenta una menor exposición. Según señaló la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, apenas el 5% del petróleo que llega al país transita por el Estrecho de Ormuz. Aunque en los surtidores pudiera parecer justo lo contrario.

Más subidas en las próximas semanas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que la tendencia al alza de los combustibles no ha hecho más que empezar. "El impacto del encarecimiento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar a los surtidores", por lo que las subidas de estos últimos días serían únicamente el anticipo de un aumento mayor.

La OCU explica que, aunque el encarecimiento del crudo suele trasladarse con bastante rapidez debido a la asimetría del efecto "pluma y cohete" (la gasolina sube rápido pero su precio baja lentamente), el impacto final dependerá de la magnitud y estabilidad de la subida del petróleo. En situaciones tensas como la actual, el traslado a los surtidores puede variar entre varios días y semanas.

En el imaginario colectivo se encuentra el precedente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que elevó el precio de los combustibles en España por encima de los 2 euros. Un precio inédito que llevó al Gobierno a poner en marcha subvenciones de hasta 20 céntimos por litro para los consumidores finales con los que mitigar el impacto en el bolsillo.

Pese a la incertidumbre, y siempre que el barril de Brent se mantenga estable alrededor de los 80 dólares, la OCU considera "razonable prever una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro en las próximas semanas".