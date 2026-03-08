La Balona llegará al partido del miércoles con el Coria con un entrenador o un tándem de interinos

La Real Balompédica Linense, que poco después del mediodía de este domingo destituyó al preparador que había comenzado la temporada, el sevillano David Sánchez, llegará al encuentro del próximo miércoles (19:00) con el Coria CF en el estadio Ciudad de La Línea casi con total seguridad con un entrenador interino.

Esa plaza muy bien podría ser para Carlos Guerra, ahora preparador del filial, que igual contaría con el asesoramiento del director deportivo de la entidad, Miguel Ángel Roldán.

Carlos Guerra presenció el Balona - Atlético Onubense de este domingo, que acabó con el triunfo onubense y provocó la destitución del preparador local, en la grada de Tribuna, junto a Ismael Chico y Antonio Cortés, lo que no se antoja una casualidad.

El máximo responsable de la gestión deportiva de la Balona sostuvo a última hora de este domingo que ni siquiera está garantizado que Carlos Guerra, porque aún debe resolver sus obligaciones laborales, pueda entrenar este lunes a la plantilla, que está citada a las 10:00 en el estadio. A esa hora se producirá también la despedida de David Sánchez de sus jugadores.

El club, asegura Roldán, no tiene decidido el nombre del nuevo preparador “porque no pensábamos tener que tomar esta decisión” y parece convencido de que el miércoles, en el partido aplazado, sea un entrenador interino –o un tándem del que él mismo podría formar parte– el que afronte el partido.

“No me parece muy lógico que si el lunes llegamos a un acuerdo con un entrenador y llega el martes, con un entrenamiento o con ninguno, tenga que hacer frente al partido”, asegura el director deportivo.