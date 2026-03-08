La Balona destituye a David Sánchez

David Sánchez abandona el terreno de juego del Ciudad de La Línea por última vez como entrenador de la Balona

[Información en elaboración] La Real Balompédica Linense ha comunicado al sevillano David Sánchez que deja de ser entrenador del equipo de Tercera Federación. El club no lo había hecho oficial en el momento de publicar esta información, pero el técnico sí que se lo había comunicado a su plantilla.

La decisión del club llega después de que la Balona haya perdido 1-2 frente al Atlético Onubense, lo que supone la quinta jornada sin conocer el triunfo.

Minutos después de que este periódico desvelase la decisión de la entidad, el propio club la ha confirmado a través de sus redes sociales.

Una vez hecha pública la decisión. queda por conocer quién dirigirá al plantel en el partido del próximo miércoles (19:00) en el encuentro de aplazado de la vigésimo primera jornada que enfrentará a la Balona con el Coria, colista del grupo.

No es nada descartable que al menos para ese encuentro realicen esas funciones el entrenador del filial, Carlos Guerra, en conexión con el director deportivo, Miguel Ángel Rondán.

Junto a David Sánchez abandona la entidad el que ha sido su segundo entrenador, Toni López.