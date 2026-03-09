Guerra-Rondán, una dupla ¿interina?

Carlos Guerra y Miguel Ángel Rondán (o Miguel Ángel Rondán y Carlos Guerra, que tanto monta) dirigieron en la mañana de este lunes en el campo Antonio Reyes-1 de la Ciudad Deportiva linense su primera sesión de trabajo como tándem de entrenadores de la plantilla de Tercera Federación de la Real Balompédica. Un entrenamiento que comenzó casi al mismo tiempo que su predecesor, David Sánchez, abandonaba, junto al que ha sido su segundo, Toni López, las instalaciones del estadio Ciudad de La Línea tras recoger sus pertenencias en el vestuario, despedirse de jugadores y empleados y conceder una entrevista a Europa Sur para valorar su paso por la entidad. La dupla de técnicos se hace cargo, en principio, con el cartel de eventual. Pero mucho tienen que cambiar las cosas para que no sea la que dirija a la Balona hasta final de temporada.

Pocos apartados hay en el que el tópico de a rey muerto, rey puesto se haga más realidad que en el fútbol. Y más si, como sucede ahora con la Balona, no se puede ni tomar un respiro porque este miércoles (19:00) afronta su encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada con el Coria. Un partido en el que, después de cinco jornadas en las que sólo han sumado tres puntos, a los albinegros no les cabe otra cosa que la victoria.

El club tomó el domingo la decisión de apartar de sus responsabilidades al entrenador que comenzó la temporada, David Sánchez, apenas unas horas después de que su equipo cayese ante el Atlético Onubense (1-2).

No sólo es una cuestión de números. Desde que el equipo se paseó por la primera plaza había dejado de ofrecer buenas sensaciones y de puertas para dentro la confianza de los responsables de la entidad en él había ido disminuyendo por momentos. Hasta desembocar en su destitución.

El míster (o exmíster, según se mire) aún estaba cumpliendo con los últimos requisitos que marca el protocolo en estos casos cuando Miguel Ángel Rondán y Carlos Guerra, con sus chándales impolutos, aparecían por la puerta del estadio para encaminarse al campo Antonio Reyes, de césped sintético, a poco más de un centenar de metros. Allí dirigieron su primer entrenamiento. Sota, caballo y rey, como suele ocurrir en un lunes postpartido.

La entidad hizo oficial el domingo que “el entrenador del equipo filial, Carlos Guerra, y el Director Deportivo, Miguel Ángel Rondán, se harán cargo de la dirección del primer equipo de manera provisional. Ambos asumirán esta responsabilidad de forma temporal”. Pero no es eso lo que se respira en el ambiente.

La Balompédica tiene paralizada la búsqueda de un nuevo primer entrenador, aunque, como es obvio, le han llegado decenas de ofrecimientos de manera directa o a través de representantes. La idea, no confesa de momento, es que Guerra y Rondán afronten el partido con el Coria y si lo sacan adelante, repitan el domingo ante el Tomares.

Los linenses, que en caso de vencer el miércoles volverían a la segunda plaza, se miden al colista y al decimoquinto clasificado. Y claro, ¿quién releva a una pareja de entrenadores que ha sumado dos victorias después de cinco jornadas sin vencer?

El exfutbolista Carlos Guerra, en su primer entrenamiento al frente de la Balona / Manu Romero

El club maneja la idea de que nadie conoce mejor el plantel que Rondán y que Guerra ha visto prácticamente todos los encuentros del primer equipo, así que, siempre según los parámetros que baraja la guardia pretoriana del presidente Andrés Roldán, es complicado encontrar personas más idóneas. Tanto es así que ya se le ha comunicado al segundo del filial, Luis Lara, que de momento se queda al frente del equipo sénior.

Otra cosa será si los marcadores de esta semana son adversos porque en ese caso no es que peligre un título que ya se antoja muy complicado, sino la clasificación para el play-off.

¿Quién es quién?

Carlos Guerra une a su larguísima experiencia como futbolista –gran parte de la misma en la propia Real Balompédica– la que adquirió como segundo entrenador de la primera plantilla junto a numerosos técnicos y, en lo que va de curso, como máximo responsable del filial de la Primera Segunda Andaluza, al que mantiene en puesto de ascenso después de 23 jornadas.

Miguel Ángel Rondán, director deportivo de la Balona / Manu Romero

Miguel Ángel Rondán desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en el Xerez Club Deportivo (el de toda la vida), cuya camisola defendió nada menos que entre 1987 y 2001.

Como entrenador se sentó en los banquillos de Arcos y Portuense, además del propio Xerez CD y de su filial Xerez B.

La función de director deportivo que hasta ahora desempeñaba en la Balona las había llevado a cabo previamente en el propio conjunto jerezano y fue además jefe de scouting del Málaga.