Álex Cantera: el regreso a La Línea de un tarifeño agradecido

El Atlético Onubense llega este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea constituido en una amenaza para una Real Balompédica Linense titubeante. En el arsenal del filial del Recre, dos jugadores que la pasada campaña defendieron la camisola del conjunto albinegro: el tarifeño Álex Cantera y el sevillano David Pecellín.

El primero debutó con la Balona en Segunda Federación el curso pasado, en Almería y bajo la batuta de Mguel Rivera. La presente andadura la inició en el ahora colista Coria, pero sus descollantes actuaciones propiciaron que el Recreativo de Huelva se fijase en él y lo incorporase a su filial. Desde su llegada a mitad del pasado mes de enero se ha abierto paso en el próximo rival de los de David Sánchez.

El atacante afronta su primera presencia como visitante al Ciudad de La Línea a medio camino entre la ilusión y los mensajes de agradecimiento por el trato recibido.

La 2024-25 no fue fácil para Álex Cantera, después de tres apariciones con el primer equipo, la Balompédica decidió cederlo al Villarrobledo, en el que apenas jugó un partido, porque la crisis económica de los albaceteños se lo llevó por delante- Acabó la andadura en su Unión Deportiva Tarifa. Una vez consumado su descenso, la Balompédica le ofreció la posibilidad de volver, pero a través de su responsable de cantera, Miguel Ángel León, y para hacerlo con licencia del filial.

“Yo no quería eso", recoce el futbolista. "Después de todo lo sucedido el año pasado, esta temporada lo que buscaba era tener continuidad, que es lo que encontré primero en Coria y, a través de eso, me salió lo del filial del Recre, donde estoy muy contento y jugando bastante”.

El tarifeño no hace intento alguno de esconde su vínculo afectivo con La Línea. “Siempre me hace ilusión jugar allí, la gente me trató muy bien y yo estoy muy contento con el tiempo que estuve allí. Nnada más que siento agradecimiento para todo lo que tiene que ver con la Balona y con La Línea. Cuando me dieron la oportunidad de jugar con el primer equipo fui muy feliz”.

"La Balona es un club de Primera Federación y la ilusión de la gente se transforma en exigencia"

Preguntado por la calma tensa que se vive en torno a los albinegros, que se mantiene en la segunda plaza del grupo X de Tercera Federación, pero que encadena cuatro jornadas sin ganar, responde, “He estado allí y sé la exigencia que hay en la ciudad, la ilusión se transforma en exigencia, porque el club no es de esta categoría, debería estar como mínimo en Primera RFEF. Es normal que la gente exija y quiera ver a su equipo primero, pero también es verdad que hay mucha competencia”.

Sobre la posibilidad de volver a la Balona en el futuro, Álex Cantera es claro, “En el mundo del fútbol puedes dar muchas vueltas y yo nunca cerraría una puerta a la Balona, que me trataron muy bien, ahora mismo estoy centrado donde estoy y muy contento y trabajando al máximo cada día, como lo hice allí, con la ilusión de poder debutar en el Recre".

En cuanto al duelo del domingo, Álex Cantera advierte que los dos equipos lo afrontan con sus respectivas mochilas. “Nosotros venimos de partidos complicados, llevamos cuatro partidos sin ganar, el domingo dejamos escapar un partido importante con el Tomares y queremos sumar de tres cuanto antes".

"Esta categoría es difícil, todos los rivales compiten muy bien y nos lo ponen difícil, pero yo estoy convencido de que tenemos un muy buen equipo y que podemos ganar a cualquiera", apostilla, antes de recalcar que a título personal no tiene "ninguna cuenta pendiente". "Quiero jugar bien, claro, como todos los domingos", finaliza.