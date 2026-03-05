El Balona-Atlético Onubense, para el mismo árbitro del triunfo albinegro sobre el Pozoblanco en octubre

El Comité Andaluz de Árbitros ha designado al experimentado trencilla sevillano Cristian Naranjo Marín para el encuentro de la vigésimo quinta jornada del grupo X de Tercera Federación que este domingo ocho de marzo enfrentará en el Ciudad de La Línea a la Real Balompédica Linense y al Atlético Onubense desde las 12:00.

El nombramiento de Cristian Naranjo para este duelo supone que el colegiado afronta su segunda visita a La Línea en el presente curso, ya que el pasado 19 de octubre juzgó en ese mismo escenario el triunfo 2-0 de la Balona sobre un Pozoblanco, que llegaba a aquella séptima jornada como líder invicto.

Naranjo Marín llegó a Tercera División en la andadura 2017-18 y desde la 2021-22, es decir, desde el año de su fundación, milita en Tercera Federación.

En la presente temporada, además de arbitrar el Balona-Pozoblanco, se da la circunstancia de que juzgó el triunfo del Atlético Zabal de la Liga Nacional Juvenil en Coria (0-2).

En la 2025-26 no ha dirigido partido alguno al Atlético Onubense, pero sí que lo hizo con el Decano durante el paso del Recreativo de Huelva por Tercera Federación.

Desde el pasado mes de septiembre Narano Marín ha dirigido 24 partidos. Ocho en Tercera Federación (cuatro en el grupo X y otos tantos el IX), once en juveniles, tres en cadetes y dos en infantiles.