Balona, marzo es tu mes

Formación inicial de la Balona el pasado domingo en Pozoblanco, en el primer partido de marzo

La Real Balompédica Linense, segunda clasificada empatada a puntos con Dos Hermanas y Bollullos, afronta desde el próximo domingo un tramo que se antoja crucial de la temporada, con un calendario en apariencia favorable que puede reengancharle a la pelea por la primera plaza del grupo X de Tercera Federación y, por ende, del ascenso directo a la cuarta categoría nacional.

De los cinco próximos encuentros, cuatro se jugarán en casa. Los cuatro primeros de ese ciclo, frente a rivales que pelean por mantenerse o que tienen muy complicado asegurar la permanencia.

Sin embargo, eso de jugar con el respaldo de sus incondicionales, que se antoja un valor muy importante, en el caso del conjunto linense casi se puede poner en duda. Los hombres de David Sánchez sólo han ganado la mitad de sus partidos en el Ciudad de La Línea (cinco de diez). Una cifra que contrasta significativamente con su rendimiento fuera de casa, apartado en el que, con 21 puntos, se erige como el más sólido del grupo.

El inicio de marzo dejó un empate sin goles en Pozoblanco, y ahora el equipo linense encara un ciclo de cinco partidos.

Lo que se viene

El primer desafío llega este domingo a las 12:00, cuando reciba al Atlético Onubense, que está apenas tres puntos por encima de los puestos de descenso tras encadenar tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro encuentros. Después de cuatro jornadas sin ganar, el triunfo no sólo sería importante por su reflejo en la clasificación, sino porque calmaría las aguas en el entorno.

El miércoles 11, en un partido aplazado de la jornada 20, el conjunto linense se medirá al colista Coria, que está a nueve puntos de la salvación.

Aunque el conjunto ribereño venía de seis jornadas sin perder, cayó el domingo ante el líder Ciudad de Lucena, eso sí por 0-1, con un gol de penalti y un partido muy igualado. Los albinegros ya pasaron apuros para vencer en la primera vuelta en el Guadalquivir, donde no sólo tuvo que remontar, sino que sus goles los marcaron dos defensas – Julio Algar y Marlone – y el segundo en el 88’.

El domingo 15 llegará el tercer partido consecutivo en casa, frente al Tomares, equipo que marca actualmente la zona de permanencia.

Los sevillanos llevan tres jornadas sin perder y presentan un rendimiento fuera de casa notable, ya que ha sumado tres victorias y dos empates en sus once desplazamientos y no conoce la derrota en sus dos últimos partidos a domicilio.

El único desplazamiento de lo que resta de mes tendrá lugar el 22, cuando los linenses visiten la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para medirse al Sevilla C, otro equipo que está apenas tres puntos por encima del descenso.

El filial nervionense cosechó el domingo en Lepe su primer revés en cinco jornadas.

El equipo linense cerrará este ciclo con el cuarto partido en casa frente al Bollullos, un rival directo en la pelea por el play-off, que este miércoles pasó a compartir la segunda plaza tras empatar en Chiclana (2-2) con un gol en el minuto 90.