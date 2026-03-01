David Sánchez: "No nos vamos contentos, pero fuimos los únicos que tuvimos oportunidades"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, confesó este domingo que el punto logrado por su equipo en Pozoblanco (0-0) no le dejaba satisfecho. “La Balona nunca se puede ir contenta con un punto”, dijo. El míster recalcó que, en su opinión, la Balompédica sí que había disfrutado de ocasiones mientras que del rival no recordaba “una sola parada de Antonio [Hermosín]”. El preparador, justo cuando los de La Línea se ven más lejos del liderato recordó que el objetivo es el ascenso, pero matizó “por el camino corto o por el camino largo”, en referencia a campeonar o disputar el play-off.

“En la primera parte fuimos superiores, jugamos en campo rival. No recuerdo ningún tiro entre los tres palos ni acercamientos del Pozoblanco. Hemos jugado altos, el plan de partido iba bien, tuvimos dos o tres situaciones para habernos adelantado, pero no las metimos”, analizó David Sánchez.

“El campo estaba muy blando y tanto un equipo como otro lo notamos. Nosotros más, porque no estamos acostumbrados, pero hubo muchos pases y muchos controles que se fueron muy largos”, deslizó.

“En la segunda parte el partido se igualó más. Ellos no tuvieron ocasiones claras y nosotros sí. Me quedo con la sensación de que un solo punto es poco, pero también con que dejamos la portería a cero después de varios partidos encajando. Insisto en que las oportunidades claras han sido nuestras y eso en un partido difícil, ante un rival que me gusta especialmente porque es de los que hacen cosas especiales en esta categoría”, añadió.

“No nos vamos contentos, porque veníamos con muchas ganas después de tres jornadas sin ganar, pero para mí fue una batalla brutal entre los dos equipos", abundó el preparador sevillano. "Nosotros competimos, el equipo fue a por el partido, hizo cosas buenas y por supuesto cometió errores, porque en el fútbol se cometen errores. Está claro que cuando tú vas a por el partido el rival también te puede atacar, pero no recuerdo ninguna parada de Antonio [Hermosín] y nosotros tuvimos alguna ocasión para habernos adelantado”.

“Tenemos futbolistas que siempre han marcado goles y ahora no estamos viendo puerta, pero en eso estamos, en seguir trabajando”, replicó el entrenador al ser preguntado por la falta de gol que su equipo evidencia en el último periodo de la competición.

“La Balona nunca se puede ir contenta con el punto, pero tuvimos ocasiones, dejamos la portería a cero y el rival no tuvo oportunidades y en el primer tiempo apenas pasó del centro del campo”, insistió durante su comparecencia.

“Nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro camino. Quedan once jornadas y la semana que viene tenemos tres partidos importantes en casa. Esperemos sacarlos adelante para pelear hasta última hora por el objetivo de ascender por el camino más corto”, señaló al ser preguntado por la distancia con el Lucena.

Prfeguntado por las opciones de que el equipo de casa pueda disputar la fase de ascenso, respondió: “A mí me gusta mucho el Pozoblanco. Me gusta mucho el míster. Veo que hace cosas diferentes en esta categoría, tiene movimientos que me gustan".

“Esto es muy largo y el Pozoblanco tiene buen equipo, con jugadores diferenciales en la categoría", insistió. "Yo lo que puedo decir es que le deseo toda la suerte del mundo. Hay mucha igualdad y tenemos que seguir trabajando los dos”.

Cuestionado por las opciones de los suyos, comentó; “Nuestro objetivo es el ascenso. Camino corto o camino largo. Cuando uno viene a estos clubes es porque tiene el objetivo claro. Ahora toca seguir trabajando”.

“La semana que viene hay tres partidos en casa y esperemos sacarlos adelante para acercarnos lo más rápido posible a la primera posición”, recordó.

“La categoría la veo con mucha igualdad, muy difícil. Todos los equipos trabajan bien y hacen cosas buenas. Nosotros ahora tenemos que descansar y a partir de mañana preparar el partido del Atlético Onubense con mucho optimismo y mucha fuerza”, finalizó el entrenador de la Balona.