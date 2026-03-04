(2-2) El Bollullos empata en Chiclana en el 90' y alcanza a Balona y Dos Hermanas en la segunda plaza

Formación inicial del Bollullos en su visita de este miércoles a Chiclana

El Bollullos CF ha empatado este miércoles en Chiclana (2-2) merced a un gol en el minuto 90'. Con este resultado el equipo condal iguala a la Real Balompédica Linense y al Dos Hermanas CF en la segunda posición con 40 puntos, si bien el conjunto nazareno es el único que no tiene un encuentro pendiente.

Este partido correspondía a la jornada 20 y fue aplazado en su día debido al pésimo estado que presentaba el terreno de juego del Municipal chiclanero. No es que esta vez estuviese para tirar cohetes. Entre los espectadores, el director deportivo de la Balona, Miguel Ángel Rondán.

La escuadra onubense comenzó adelantándose en el marcador con un tanto de Manu Romero cuando sólo habían transcurrido 16 minutos.

Los locales no se rindieron, malograron una clarísima oportunidad y en el 36’ Mawi, que volvió a demostrar que está por encima del nivel medio de la categoría, hizo el 1-1 en una acción de pillo. Con tablas (1-1) se llegó al descanso.

Los anfitriones se adelantaron nada más arrancar la segunda mitad. Un golazo de Dani Guerrero desde la frontal del área tras el saque de un córner.

Unos y otros disfrutaron de oportunidades, pero los porteros hicieron su trabajo. Y cuando parecía que el partido expiraba con victoria chiclanera, Manu Romero firmó un doblete y puso el 2-2, en una acción en la que la defensa local volvió a hacer concesiones, como le viene sucediendo a lo largo de toda la competición.

Tras la disputa de este encuentro, quedan por disputarse seis de la vigésimo primera jornada.

La clasificación del grupo X de Tercera Federación queda así: