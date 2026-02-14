Así es el próximo rival de la Balona: Castilleja CF, el peor local del grupo, se enfrenta al destierro de Santiponce

El Castilleja CF recibe este domingo (12:30, en directo por Triunfemos) a la Real Balompédica Linense en su destierro temporal del Muñoz Romero de Santiponce (con césped sintético) como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en su estadio, el Antonio Almendro. En ese escenario ya dobló la rodilla hace dos semanas a manos del Pozoblanco.

El equipo alixeño, penúltimo, es, junto con el Coria, el peor local del grupo X de Tercera Federación, porque en las diez jornadas en las que ha ejercido de local solo ha sumado 11 puntos. Sevilla C, Ceuta B (el último verdugo de la Balona) y Tomares son las única escuadras que han regresado de vacío de sus visitas al próximo rival de los de David Sánchez. También es el segundo que menos marca.

El equipo del Aljarafe sevillano afronta el encuentro con los de La Línea tras encadenar dos derrotas (en Lepe y el ya mencionado ante el Pozoblanco, ambos por 2-0), unos resultados, eso sí, que pusieron fin a una racha de seis jornadas sin perder (tres empates y tres victorias) que le mantiene a solo un punto de los puestos de permanencia.

El modesto equipo de Castilleja de la Cuesta, que cuenta con uno de los presupuestos más pequeños de la categoría, mantuvo en el cargo el pasado verano al técnico, Manu Fidalgo, que le llevó al ascenso como subcampeón de su grupo de División de Honor autonómica.

El club sostiene al preparador, pero ha llevado a cabo una segunda metamorfosis de la plantilla en el último mes y medio, con el objetivo de potenciarla para buscar la salvación, aunque algunas de las bajas, como el caso de Álvaro (Atlético Central), no fueron precisamente por deseo del cuerpo técnico. También salieron Barea y Edu (Coria), Coslado (El Viso) y Lucas (Mosqueo).

Tres fichajes

Por el contrario, en estas últimas semanas de mercado llegaron tres atacantes, algo que no extraña ya que el de Castilleja es el segundo equipo con menos goles de la categoría, con 16. Solo el Coria, con 13, presenta peores dígitos en este apartado.

Se sumaron al plantel en el mal llamado (al menos en Tercera Federación) mercado de invierno Adrián Mogio (un canterano que regresa a la entidad tras pasar por el San Juan de Segunda Andaluza y que está pendiente de debutar), José Arias (otro que vuelve, en su caso tras su estancia en Italia) y su fichaje más relevante, el argelino Mustafá Troncoso, de 37 años, que ha defendido en categorías superiores, entre otras muchas, las camisolas de UCAM Murcia, Marbella, Melilla, Mérida, Villanovense, Alcoyano.

En una plantilla formada en su aplastante mayoría por jugadores naturales de la provincia de Sevilla sobresalen nombres como los de Alvi, jugador con profundidad que pasó por el Cabecense, por ejemplo, Tejero, un central que lleva ya muchas temporadas siendo fijo en el equipo de la Cuesta, Nene suma tres goles en el centro del campo y arriba destacan Cazorla, un delantero jovencito de 19 años que lleva ya cuatro goles.

La falta de fondo de armario del plantel queda demostrada con el hecho de que en su último desplazamiento, a Lepe el 25 de febrero, formaron parte de la convocatoria tres juveniles: Mario Martínez, Sergio Muñoz y Francisco José Ortega (Fran). Este último llegó a debutar a pesar de ser juvenil de primer año.

De cara al choque con la Balompédica la única baja garantizada es la del atacante sub-23 Adri Osuna, que lleva varias semanas en el dique seco por culpa de una lesión.

El entrenador, Manu Fidalgo, se ha deshecho en elogios para una Balona que en su opinión no es solo "el mejor equipo de la categoría" sino que por lo que supone la institución "debería estar dos divisiones más arriba... o en Segunda división". Con todo advierte que su equipo afronta este partido "con una final" y que le ha inculcado a sus hombres que deben buscatr la victoria.