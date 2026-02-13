Manu Fidalgo: "La Balona no es sólo el mejor equipo de la categoría, es que el club debería estar en Segunda división"

Manu Fidalgo, entrenador del Castilleja Club de Fútbol se confiesa un admirador de la Real Balompédica Linense, a la que su equipo recibe este domingo (12:30, en directo por Triunfemos) en la vecina localidad de Santiponce con motivo de la vigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera Federación. El entrenador alixeño sostiene que el albinegro no es sólo “el mejor equipo de la categoría” sino que por entidad, estructura, historia… “tendría que estar dos categorías por encima… o en Segunda división”.

El técnico del conjunto del Aljarafe sevillano, en declaraciones a Europa Sur, explica que dada su clasificación, penúltimo, pero a un solo punto de los puestos de salvación “todos los partidos son finales” para sus pupilos.

“Nosotros nos estamos jugando la vida y no podemos mirar quién es el rival, pero es cierto que medirse al líder siempre supone una motivación extra. A todos los futbolistas les gusta participar en esos partidos”, abunda.

Fidalgo -que fue futbolista de San Roque de Lepe, Alcalá, Jerez Industrial, Coria, Puerto Real...- resta importancia al hecho de que la Balona afronte el duelo con el Castilleja después de encajar en Ceuta su primera derrota en dieciocho jornadas, un resultado del que el aplazamiento de la pasada jornada le ha impedido resarcirse. “Tiene equipo para reponerse a cualquier tropiezo y seguro que afrontará el partido para ganarlo, avalado por el potencial que tiene, sin atender a si viene de ganar o de perder”, apunta.

En el análisis del rival, Fidalgo incide en que la Balona destaca por su profundidad de plantilla y por su capacidad ofensiva: “Tiene virtudes en todas las líneas, pero sobre todo en las bandas y en el delantero centro… bueno, mejor no seguir, porque tiene jugadores destacados en cada puesto".

“El único objetivo de la Balona es subir a toda costa, y por todo lo que estoy diciendo, lo entiendo”, recalca.

Juventud y bajo presupuesto

El preparador defendió que, por el contrario, el suyo es “un equipo muy joven y con el presupuesto más bajo de la categoría” y que compite en un grupo “en el que manda en un noventa por ciento el apartado económico”.

“El que tiene dinero por un lado puede tener jugadores contrastados y por otro se maneja con estructuras casi profesionales”, detalla. “Esos equipos entrenan por la mañana y eso te da un plus”.

“Nosotros es verdad que venimos de dos resultados adversos, pero antes habíamos estado seis jornadas sin perder”, advierte. “El equipo está fuerte mentalmente y convencido de que puede hacerle daño a cualquiera. Nosotros saldremos decididos a ponérselo a la Balona lo más complicado posible, a intentar ganar”.

“Nos toca ser fuertes mentalmente, pero en esta categoría ya ha quedado demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera a un solo partido, aunque a largo plazo prevalezca como decía el poderío económico y la condición profesional”.