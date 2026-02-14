La Balona, a volver al buen camino

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (12:30, en directo por Triunfemos) la visita a Santiponce para medirse al penúltimo clasificado, el Castilleja. Los albinegros afrontan su tercera defensa del liderato del grupo X de Tercera Federación, pero lo hacen en una situación si no inédita, si muy poco frecuente: después de una derrota. Los albinegros no cuentan ni con Diego Domínguez ni con Tomi Lanzini, pero sí con su última incorporación, Joanet López, una vez superados los problemas administrativos que retrasaron su inscripción. El canterano Raúl Andrades vuelve a estar en la convocatoria.

La Balona viaja este domingo a Santiponce con la intención/necesidad de resarcirse de su primera derrota después de cuatro meses y diecisiete días, la que sufrió en Ceuta ante el filial caballa el pasado 31 de enero (2-0). Por mor de la suspensión de la jornada del pasado fin de semana, cuando debería haber recibido al colista Coria, el revés en suelo norteafricano se convierte en el que más días de vigencia ha tenido para los de La Línea.

La clasificación del Castilleja, la imagen que ofreció en La Línea y la debilidad demostrada por los del Aljarafe cuando ejercen como locales inducen a pensar todo lo contrario, pero éste de la jornada 22 es un partido trampa en toda regla para la Balona, entre otras cosas porque los linenses vuelven a enfrentarse a un campo de césped sintético. En buen estado y de grandes dimensiones, pero con hierba artificial.

No hay que olvidar que antes de sus dos últimos tropiezos en Lepe y ante el Pozoblanco, los alixenos sumaban tres victorias y tres empates. Con esa tarjeta de visita, afrontan el compromiso ante el líder sin nada que perder. Todo lo contrario de lo que le sucede a los de David Sánchez.

Los linenses, una vez consumados sus tres cambios de fichas de invierno, hacen frente a la contienda con dos bajas notables. No estarán el defensa Diego Domínguez y el centrocampista Tomi Lanzini. Se estrena en la convocatoria el recién llegado Joanet López, vuelve a la misma tras sanción el lateral zurdo David Muñoz y se desplaza de nuevo el canterano Raúl Andrades, investido ya de la condición de jugador del primer equipo a todos los efectos.

En el once, todo indica que será el francés Marlone Foubert el que complete el pilar defensivo junto a Julio Algar. Es cierto que su actividad después de muchas semanas parado por culpa de una lesión ha sido casi testimonial. Pero tampoco hay que olvidar que antes de necesitar restañarse se había ganado la titularidad. En el centro Cristian Boateng y Aschalew Sanmartí tienen todas las papeletas para ocupar el eje.

Siempre dentro del capítulo de la especulación y dando por entendido que Álvaro González y Zaki se desenvolverán en las plazas más adelantadas, sólo queda la duda de si el costado zurdo será para el incansable Cascajo o para el más desbordante Sergio Pérez.

David Pérez advierte: "Hay que ir al cien por cien"

El míster de los balonos, David Sánchez, que ha recordado las limitaciones con las que se ha ejercitado su escuadra en las dos últimas semanas como consecuencia del paso de las borrascas por la ciudad, recalca que en los últimos días ha visto a sus hombres “felices por poder entrenar con balón” y que les ve con ganas de que llegue la hora de volver a jugar.

“Será un partido complicado y no tenemos excusa, sabemos cuál es nuestro objetivo”, asume. “Tenemos que ir con todo y concienciarnos de que si no jugamos al cien por cien cualquier equipo nos puede pintar la cara, como nos sucedió en Ceuta”.