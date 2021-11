Romerito: "Este equipo se merece un respeto. Que no nos den ni nos quiten, que sean justos"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, comenzó su intervención tras el encuentro perdido frente al filial del Villarreal con un mensaje de enhorabuena y ánimos para sus jugadores. "Hicieron un grandísimo partido ante un buen rival", reconoció.

"Pero hay circunstancias que para los entrenadores y los futbolistas no son controlables. La primera parte tuvimos opciones y en la segunda incluso de empatar pese a tener un hombre menos. Creo que si había un justo merecedor de la victoria éramos nosotros", valoró.

"No obstante, cuando el fútbol se condiciona de tantas maneras desde un principio para nosotros era difícil. Este club se merece un respeto. Por lo menos, que no nos den ni nos quiten, que sean justos. Es lo que pido. Porque este equipo se lo merece y trabaja todos los días de toda la semana para que nos ganen de esta forma. De esta forma no", criticó.

"El equipo jugó bien la primera parte, con un viento bastante que condicionaba bastante. Pero hicimos un buen primer tiempo y un segundo también, con ocasiones muy claras para ir 2-0. Pero esto es el fútbol. Llegaron con el penalti y el segundo gol, que fue el que tuvieron más claro, de forma que un filial de estas características en las áreas ofensivas suele ser muy contundente", resumió el técnico de casa.

Sobre la expulsión de Nacho Miras, "la falta previa es clarísima. El penalti pudo ser y la expulsión pudo ser. Nos queda centrarnos en el trabajo y centrarnos en temas que podemos controlar. Nos duele. Y es difícil que los jugadores no se desquicien, pero tenemos que aprender de estas situaciones", agregó.

El equipo trabaja, hace lo que entrenamos, pero es muy dificíl ganar partidos en esta categoría. Nos sirve de lección", enfatizó. "Somos intensos y aguerridos, pero evitamos tarjetas sin balón ni tirarnos al suelo. Es tarea del árbitro dictaminar, pero las tarjetas para la Balona fueron continuas y condicionaron el partido. Debemos saber jugar con esto", lamentó.

Romerito también repasó la situación de sus jugadores lesionados, Koroma y Fran Morante. Sobre Koroma, explicó: "Del último penalti que tiró el viernes tuvo un problema en el isquio. Sabremos con exactitud el lunes". "Y Fran lleva tocado desde el partido del Betis. Debería estar para el miércoles, pero no lo sé exactamente", agregó, tras lo que admitió que tocará "recomponerse" ante este cuadro médico y las dos expulsiones.

El entrenador también tuvo palabras para la afición linense: "No le podemos poner ni un pero".