Chely, entrenador del San Roque de Lepe: "¿La hora del partido? Yo he jugado a las doce y cinco de la noche"

El entrenador del San Roque de Lepe, José Manuel González Ortiz Chely, valora de manera muy destacada el potencial de la Real Balompédica Linense, a la que su equipo visita este domingo (13:00) en encuentro de la vigesimo tercera jornada del grupo X de Tercera Federación. Para el técnico de los aurinegros, “la Balona es un equipo hecho para ser campeón”, un rival con “muchísimos recursos, con una gran plantilla, con gente experimentada en la categoría” y cuyo objetivo “no es solo el play-off, es quedar campeón y ascender directamente”.

Chely entiende que, a pesar de que su equipo llega tras enlazar tres victorias, le corresponde visitar un escenario que define como “muy complicado”, pero recalca que los suyos llegan dispuestos a dar guerra. “Queremos aprovechar las posibles dudas” de los albinegros después de dos encuentros sin ganar. “El objetivo es hacer un partido largo y ponérselo difícil” para conseguir “algo positivo”.

El entrenador visitante, en declaraciones a Europa Sur, resta importancia a la hora en la que se jugará el encuentro (13:00), que, por inhabitual, ha levantado bastante polémica en La Línea. “Cuando era futbolista llegué a jugar un partido a las doce y cinco de la noche. Cualquier hora es buena para jugar al fútbol. Creo que existe un acuerdo entre los dos clubes y la Balona lo ha respetado, aunque nosotros tenemos que madrugar ¿eh? que viajamos a las siete de la mañana”.

Chely ve al suyo como “un equipo que prepara muy bien los partidos y compite con cualquiera”, sustentado en el trabajo colectivo: “Somos un bloque, un equipo muy competitivo para cualquiera, en el que del primero al último trabaja por el bien del grupo”, dice, al tiempo que desliza que la estadística demuestra que es complicado hacerle un gol.

La clave de la mejoría del San Roque está, según su técnico, en haberse hecho “fuerte en casa”.

“Es verdad que hemos sumado en algunos desplazamientos y que eso nos permite aspirar a lo que estamos aspirando”, en una competición que recalca “está muy igualada y es muy difícil ganar en cualquier campo” y en la que su equipo se está mostrando “regular”.

Pese a estar en la zona alta, a un solo punto del play-off, el míster mantiene el discurso inicial que el vestuario viene repitiendo toda la semana: que la permanencia es el objetivo, un mensaje idéntico al que esbozó durante la semana su capitán, Francis Ruiz. “Es que hay que ser conscientes de que hay seis o siete equipos que no es que tengan más presupuesto, es que doblan el nuestro. Entre ellos está la Balona”.

“Está claro que lo primero es asegurar la permanencia, pero una vez lleguemos a los cuarenta puntos no vamos a renunciar a nada y, si estamos en disposición de aspirar a otras cosas, no vamos a decir que no”, finaliza.