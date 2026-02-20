La Balona recibe a los alumnos de Asansull

Los alumnos de Asansull y la plantilla de la Balona, sobre el césped del Ciudad de La Línea

La Real Balompédica Linense ha retomado este viernes la iniciativa en la que la plantilla interactúa con alumnos de centros docentes locales para dar a conocer el club entre los más jóvenes. Después del parón forzoso, motivo por el paso por La Línea del tren de borrascas que incluso paralizó la actividad escolar, la jornada de este 20 de febrero ha sido muy especial, ya que los protagonistas han sido los alumnos de Asansull (Asociación pro-personas con necesidades socio-educativas especiales y/o dependientes).

La práctica totalidad de la plantilla albinegra de la Tercera Federación ha convivido durante un buen rato en el Ciudad de La Línea con sus visitantes, que además han podido conocer las instalaciones antes de posar para la foto familiar. Jugadores, técnicos y visitantes en una jornada que resultó tan divertida como emotiva.

La Balompédica abrirá sus puertas una vez más a estos chavales de cara al encuentro de este domingo (13:00) que disputarán los de David Sánchez con el San Roque de Lepe, que pertenece a la vigésimo tercera jornada del grupo X de Tercera Federación.