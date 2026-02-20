Paquito y Borrell, dos leyendas de la Balompédica, de visita en La Línea

Dos auténticas leyendas de la Real Balompédica Linense, Francisco Pavón Orihuela Paquito y Vicente Borrell Sevillano, han visitado este viernes La Línea para ser recibidos por el alcalde, Juan Franco, y participar en un almuerzo de convivencia con la directiva de la Peña Balona.

En la recepción que tuvo lugar en la alcaldía, acompañaron a los exfutbolistas tres integrantes de la Asociación de Veteranos (Averbal): Juan Luis Acris, Currito Álvarez y Martín García Estévez, así como el director general de la entidad albinegra, Álvaro Pérez.

Juan Franco ha recordado con enorme cariño el paso de los dos futbolistas, a los que ha calificado como “ídolos”.

Posteriormente, los dos exfutbolistas han compartido un almuerzo con el presidente de la Peña Balona, Julio Vega, y los directivo Javier Sánchez Chico y Ángel Villar, quien además compartió vestuario con los homnajeados. La comida y la sobremesa se han constituido en un viaje en el tiempo.

El veloz extremo Paquito, natural de San Fernando, llegó a la Balompédica, que militaba en Tercera, en 1984 procedente del Almería, con el que había llegado a jugar en Primera División. Aunque no participó debido a una lesión en el partido en Ipurúa, formó parte del equipo que logró en Éibar el primer ascenso albinegro a la Segunda División B. En 2019 fue objeto de un homenaje por parte del club.

El centrocampista Vicente Borrell era todo corazón. Uno de esos futbolistas a los que es imposible reprocharle su entrega en jornada alguna. También estaba en la plantilla del ascenso en Éibar.