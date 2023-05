José Juan Romero: "La Balona no merece descender"

José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta FC, mostró su euforia por conseguir la salvación tras empatar a cero contra la Balona. De los linenses opinó que no merecen caer de división. "Cinco son muchos equipos para bajar en la categoría. Por cercanía y por tener muy buena relación con la gente que forma la Balona, creo que no merecen bajar. Ojalá muy pronto vuelva porque es un equipo de Primera Federación".

Visiblemente emocionado por salvar a un equipo que todos daban por descendido hace unos meses, calificó la gesta de histórica. “Yo creo que esto va a entrar en la historia del fútbol y esto va a quedar para siempre. Fue una locura”, señaló.

Romero dio un extenso agradecimiento a quienes, aseguró, le ayudaron a conseguir tan complicado objetivo. "Tengo mucha emoción. Fue la semana más dura de mi carrera deportiva, una ansiedad hasta llegar el sábado que es difícil explicar. Debo agradecerle esto a mucha gente, empezando por estos que están aquí (sus colaboradores) que no suelen salir en la foto. A la ciudad, a la afición que si no nos hubiesen agarrado hubiésemos muerto, al presidente que una vez más ha tenido confió cuando nadie confiaba. No es un presidente, es mi amigo", comentó.

José Juan también quiso agradecer a los suyos y a los que ya no están por el apoyo. "A mi familia y a mi hijo mayor que no pudo venir y a mucha gente que falta como Mauco, Navas... Gente que lo vivió y otros que perdí que son mis amigos como José Manuel o Manolo y sobre todo a mi hija que tengo en el cielo”, sentenció compungido.