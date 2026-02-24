La Balona, sufridora en casa

Eran los años 80 del pasado siglo cuando el mítico Chicho Ibáñez Serrador incluyó en su recordado programa Un, dos, tres… responda otra vez la figura de los Sufridores en casa, espectadores que participaban en el programa desde su propio domicilio mediante una llamada telefónica en directo. Salvando las distancias, la Real Balompédica Linense y sus incondicionales ejercerán ese papel este miércoles, 25 de febrero. Es el día elegido para que se disputen dos encuentros aplazados de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera Federación. Ambos afectan muy directamente a la clasificación de los albinegros y a sus aspiraciones de lograr la primera plaza y el ascenso directo.

Aquellos Sufridores en casa recibían ese nombre porque elegían completamente a ciegas y con la misma incertidumbre que los participantes, viviendo los nervios y la presión desde casa. La Balona seguirá hoy el desarrollo de los dos encuentros aplazados casi con la misma ilusión y casi el mismo peligro de no ver satisfechos sus deseos.

Por un lado se enfrentan a partir de las 17:00 en el Miguel Román el Dos Hermanas (cuarto) con el Atlético Central (tercero).

En caso de victoria visitante el Central elevará su cuenta a 41 puntos y arrebatará la segunda plaza a la Balona -evidentemente, con un partido más-. Si el partido termina en empate los visitantes igualarán a los linenses, pero el golaveraje general mantendrá a los de David Sánchez en la segunda posición. En caso de vencer los nazarenos, igualarán a la Balona con 39 puntos, pero tendrían que imponerse por cinco goles de diferencia para que se produjese el sorpasso.

A las 19:15 arrancará el encuentro del líder, el Ciudad de Lucena, con el Chiclana. Un triunfo colocaría a los aracelitanos con seis puntos de renta sobre la Balompédica, siempre con un partido menos. Ese resultado le metería presión a los linenses, especialmente de cara a su encuentro del domingo (12:00) en Pozoblanco.

Todo lo que sea que el Chiclana puntúe significará un balón de oxígeno para los de La Línea, pero no hay que olvidar que el conjunto cordobés es el único invicto como local de este grupo y que ante sus aficionados acredita nueve victorias (las últimas cinco de manera consecutiva) y un empate. Tampoco debe pasar por alto que los chiclaneros tienen dos encuentros pendientes y que de sumar cuatro-seis puntos en los mismos se reengancharían a la pelea por el play-off.

La jornada 21

De aquella vigésimo primera jornada, aplazada el ocho de febrero como consecuencia del tren de borrascas que azotó Andalucía, ya se disputó un partido, el que midió al Cádiz Mirandilla con el Conil (0-1).

El resto de los compromisos tiene este calendario:

Miércoles 25 de febrero

Dos Hermanas-Atlético Central (17:00)

Ciudad de Lucena-Chiclana (19:15)

Miércoles 11 de marzo

Sevilla C-Ceuta B (13:30)

Balona-Coria (19:00)

Pozoblanco-San Roque de Lepe (20:15)

Miércoles 25 de marzo

Atlético Onubense-Castilleja (18:30)

No tienen horario oficial, aunque aparecen con fecha del uno de abril, los partidos Tomares-Utrera y Bollullos-Córdoba B.

El Bollullos tiene otro encuentro pendiente, el de la jornada 20 en Chiclana, que está fijado para el miércoles cuatro de marzo a las 19:00.