David Sánchez: "No hay nada que reprochar a los jugadores en actitud, intensidad y concentración"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez valoró el empate que su equipo firmó este domingo con el San Roque de Lepe (1-1) en el Ciudad de La Línea, en encuentro de la vigésimo tercera jornada del grupo X de Tercera Federación poniendo el acento en el cambio de imagen de su equipo con respecto a la jornada anterior, cuando empató con el Castilleja en Santiponce. El técnico fue claro al analizar lo que más le gustó de los suyos: “Creo que vimos la actitud y la intensidad que todos pedíamos después del partido de Castilleja, derrochamos mucha energía dentro del campo”, subrayó, al tiempo que defendía que sus hombres habían disfrutado de muchas más ocasiones que el rival.

El preparador albinegro insistió en que el conjunto linense hizo méritos suficientes para lograr la victoria y recordó que su rival apenas generó peligro: “Por ocasiones tuvimos muchas más, no sé si el único tiro de ellos fue el gol, con un despiste y un error nuestro que nos cuesta el gol”. En ese sentido, lamentó la falta de acierto: “Una lástima que con las que hemos tenido no hemos podido marcar el segundo”.

Para David Sánchez, la clave estuvo en el trabajo y la insistencia de los suyos durante todo el encuentro. “Los jugadores lo intentaron todo hasta el final y no puedo reprocharles nada en actitud, intensidad y concentración”, afirmó, destacando además la aportación de los jugadores que salieron desde el banquillo "trabajaron muy bien, todos sumaron”.

El entrenador recalcó que su equipo controló el partido ante “un buen equipo que transita bien” y que lo tuvo “embotellado en su campo con centros y juego por dentro”. Incluso antes del 0-1. El míster recordó como al filo del descanso Marlone lanzó el balón al larguero.

Pese a ello, el vestuario terminó con sensación de haber dejado escapar dos puntos. “Los muchachos están jodidos por el resultado, tuvimos situaciones para adelantarnos antes, empatar antes y hacer el segundo”, explicó. Aun así, se queda con el crecimiento colectivo: “Hoy nos hemos acercado al equipo que queremos y creo que hemos sido muy superiores a un San Roque que venía con tres victorias”.

Con la vista ya puesta en el próximo compromiso, el técnico mantiene el discurso de calma y trabajo: “Quedan todavía muchos puntos y el equipo tiene carácter y personalidad para seguir sumando”, concluyó, convencido de que la línea mostrada es “la actitud idónea para seguir en el camino”.