Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 23ª jornada

La vigésimo tercera jornada del grupo X de Tercera Federación dejó tras de sí el tercer desencanto consecutivo para los aficionados de la Real Balompédica, que vieron cómo su equipo empataba en casa ante un San Roque de Lepe que se suma a la pelea por el play-off. Atlético Central, Bollullos y Dos Hermanas, rivales directos de los albinegros, también firmaron tablas, lo que permite a los linenses mantenerse en la segunda plaza. El Pozoblanco, que el próximo domingo (18:30) recibe a los de David Sánchez, venció en su visita al Atlético Onubense en el partido que cerró la jornada.

El Ciudad de Lucena no va a dar facilidades en la pelea por el título de campeón y el consiguiente ascenso directo a Segunda Federación. El sábado venció 2-0 a un Ceuta B que después de romper la racha de imbatibilidad de la Balona no ha vuelto a vencer (un empate y una derrota). Los aracelitanos ya gozan de una ventaja de tres puntos sobre los de La Línea.

“El Ciudad de Lucena defendió el liderato en un enfrentamiento duro e igualado en el que venció por 2-0 a un Ceuta B que lo puso difícil, pero que no supo cómo hacer daño real a los aracelitanos. Sus dos delanteros, Diego Canty (31’) y Mario Linares (87’), firmaron las dianas, el primero tras regresar a la convocatoria y el segundo en su debut como local”, se lee en Lucena Hoy.

Diego Canty celebra su gol, el primero del Lucena / Lucena Hoy

La crónica de Mario Rodríguez también se subraya que el árbitro anuló con el 1-0, en el comienzo de la segunda mitad, un segundo gol de Diego Canty.

Tomares, 1-Atlético Central, 1

Pero si el Ciudad de Lucena no cede, sí que lo hacen los perseguidores del equipo de La Línea. El Atlético Central fue segundo durante un buen número de minutos, pero terminó cediendo el empate ante un Tomares que va poniendo colchón con los puestos de descenso.

Juan Antonio, que dedicó el tanto a su hija, adelantó a los visitantes en el 57’, pero Rufo, en el 89’ puso las tablas definitivas.

“El Atlético Central dejó escapar la victoria en los instantes finales ante la Unión Deportiva Tomares (1-1) en un encuentro igualado que estuvo marcado por el homenaje a David Horrillo y por la emoción hasta el último suspiro” narra la web de los visitantes.

Homenaje de Tomares y Atlético Cental a David Horrillo, exjugador de ambos clubes / Atlético Central

“La previa estuvo cargada de emotividad, ya que se rindió homenaje a David Horrillo, exjugador de ambos clubes, quien atraviesa una grave enfermedad. Ambos equipos saltaron al terreno de juego portando una pancarta de apoyo, en un gesto que marcó el espíritu de la jornada”, añade.

Bollullos, 1- Coria, 1

El Bollullos, el único del grupo que tiene dos partidos aplazados, atraviesa un momento complicado. Enlaza tres empates y cinco jornadas sin ganar. Pese a todo, comparte la cuarta plaza, pero quinto por mejor diferencia de goles a igualdad de puntos con el Cádiz Mirandilla y peor con el Dos Hermanas. Esta vez firmó tablas con el colista Coria, que visitará a la Balona el 11 de marzo en partido aplazado y que encadena seis jornadas sin perder.

Los dos goles del encuentro llegaron en el primer periodo. Gorka Iturraspe, que se lesionó en esa acción y tuvo que ser relevado, adelantó a los condales y diez minutos después Damián hacía el empate para los ribereños.

“Un empate por mor de la falta de puntería. Es lo que logró este Bollullos en horas bajas ante el Coria (1-1) en el ‘Eloy Ávila Cano’, en un partido en el que los de casa tuvieron ocasiones pero se mostraron muy romos a la hora del remate”, escribe Huelva Buenas Noticias.

Dos Hermanas, 1- Chiclana CF, 1

El Dos Hermanas volvió a tropezar en casa. De sus últimos tres partidos solo ha ganado uno. En esta oportunidad empató con el Chiclana CF, que enlaza tres empates.

Los chiclaneros se lo pusieron difícil al equipo de los exbalonos Emilio Fajardo, Antonio Romero y Fran Tena. El incombustible Mawi hizo el 0-1 en el minuto tres. Después de eso los nazarenos se estrellaron en una defensa tan poblada como certera.

Un lance del Dos Hermanas-Chiclana / Dos Hermanas CF

Sillero, el propio Antonio Romero, Toni… disfrutaron de ocasiones pero la más clara la malogró Diego Vargas, que lanzó un penalti en el 79’, detenido por el meta del Chiclana, Brian Jaén. En el 87 Pablo García sí que acertó con el marco e hizo el 1-1.

Cádiz Mirandilla, 3- Córdoba B, 2

El Cádiz Mirandilla, tras la profunda remodelación que sufrió su plantilla, se agarró el sábado a la parte alta con un triunfo de mérito sobre el Córdoba B, que llegó al descanso con una renta de 0-2, merced a los goles de David Ortega (18’) y Hashim (34’).

El partido dio un vuelco tras el intermedio y el filial volteó el resultado con dos goles de Ngono (49' y 78’) y uno de José González (68'). Una larguísima prolongación dio lugar a un final de infarto.

Atlético Onubense, 0- Pozoblanco, 1

El Pozoblanco, que el próximo domingo (18:30) recibe a la Balompédica, se resarcía de la derrota de la jornada precedente a manos del Tomares con un triunfo en su visita al Atlético Onubense, la cuarta consecutiva como visitante, que le permite hacer cábalas para sumarse a la pelea por el play-off.

La plantilla del Pozoblanco festeja en vestuaios su triunfo en Huelva / CD Pozoblanco

El meta Jerry salvó el 1-0 al filo del descanso con un paradón en un mano a mano. El igualado primer tiempo acabó sin goles. En el 56’ marcó Diawara. Los del Valle de Los Pedroches supieron sufrir después e incluso tuvieron en su mano hacer el 0-2.

Utrera, 0- Conil, 1

Ya en lo que se refiere a la parte media-baja, el Conil, que cierra la lista de aspirantes a la quinta plaza tras cosechar una sola derrota en sus últimos seis compromisos, venció en Utrera, donde no lo había conseguido antes, con un gol de Saúl Romero en el 51’.

Los mostachones, que llevan cuatro partidos sin ganar, se distancian ya a cuatro puntos de la permanencia.

Sevilla C, 2- Castilleja, 0

El Castilleja, que en tantas dificultades puso a la Balona una semana antes, cayó ante el Sevilla C pese a jugar con un hombre más desde el minuto 64’, por mor de la expulsión de Carlos Sánchez.

Fernando (58') y Juanma Ballesteros (80') anotaron los goles del filial nervionense.

Los resultados de la vigésimo tercera jornada en el grupo X de Tercera Federación son estos:

Resultados de la jornada 23 en el grupo X de Tercera Federación / Bessocer

La clasificación, tras los partidos de este fin de semana, queda así:

Clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la jornada 23 / Besoccer

El miércoles, tres partidos

El próximo miércoles, día 25, se jugarán tres partidos de la jornada 21, suspendida el pasado xxx de febrero debido a las inclemencias meteorológicas.

Esos duelos son: Dos Hermanas-Atlético Central (17:00), Atlético Onubense-Castilleja (18:30) y Ciudad de Lucena-Chiclana (19:15).