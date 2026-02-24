El Pozoblanco-Balona del domingo se jugará a las 12:00 y no a las 18:30

El estadio Virgen de la Luz, escenario del duelo entre Pozoblanco y Balona del próximo domingo

El encuentro entre el Club Deportivo Pozoblanco y la Real Balompédica Linense de la vigésimo cuarta jornada del grupo X de la Tercera división ha quedado fijado para el próximo domingo, uno de marzo, pero a las 12:00 y no a las 18:30, como en principio había anunciado el conjunto de La Línea.

Tanto la entidad del Valle de Los Pedroches como la propia Federación Andaluza anuncian el encuentro al mediodía, por lo que es oficial este cambio de horario para el duelo que tendrá como escenario el estadio Nuestra Señora de Luna.

El Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó en pleno en enero de 2024 el cambio de denominación del que había sido conocido desde su construcción en 1983 como Municipal por el de Nuestra Señora de Luna, en honor de la Patrona de la localidad.

El terreno de juego, de césped natural, tiene unas medidas de 105x65 metros.

El pasado mes de noviembre el Consistorio llevó a cabo trabajos de mejora del césped del escenario de este inminente Pozoblanco-Balona, que reivindica como “el único campo de césped natural del norte de la provincia de Córdoba en el que se juegan competiciones oficiales”.

Aquellas labores consistieron "en el escarificado del césped, el sembrado y abonado completo con arena de sílice, así como un pinchado profundo del terreno, destinado a mejorar la aireación y el drenaje del campo.

Una semana después de esas primeras tareas, operarios municipales llevaron a cabo “una resembrada final, necesaria para completar el proceso de regeneración del césped y asegurar una superficie más uniforme, resistente y de mayor calidad”.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, destacó, que la intención del Ayuntamiento es que sus deportistas y aficionados “puedan disfrutar de un campo en las mejores condiciones posibles, acorde a la importancia que el fútbol tiene en Pozoblanco y en toda la comarca”.