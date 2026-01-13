Balona: vale por la tercera plaza

Julio Algar, el único que tiene el puesto asegurado ante el Central, durante un entrenamiento

Real Balompédica Linense y Atlético Central recuperan este miércoles (19:00) en el Ciudad de La Línea su encuentro de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación, que la Federación Andaluza aplazó el pasado tres de enero ante la advertencia de fuertes lluvias en el Campo de Gibraltar del domingo cuatro, que finalmente dieron lugar incluso a inundaciones. Los albinegros acabarán la primera vuelta en tercera posición si ganan y en cuarta si empatan. Los sevillanos pasarán a compartir el liderato si vencen y permanecerán terceros en caso de firmar tablas.

Balona y Atlético Central cierran la primera vuelta en el grupo con uno de los duelos que marcan el camino. Para los linenses, que vienen de ganar en Conil (0-2), llegar al ecuador de la competición entre los cinco primeros supone un salvoconducto. Hacerlo en tercer puesto y con una victoria sobre un rival directo sería ya un billete para acabar con las dudas y consolidarse como candidatos a todo.

Los de casa disponen de todos sus hombres (a excepción del recién operado Rubén Olea) y, después del rendimiento que ofrecieron en el Pérez Ureba, no se antoja probable que el técnico introduzca muchos cambios, a no ser que algún futbolista presente algún contratiempo de última hora. Si acaso, queda la duda de quiénes serán los dos que ocupen las plazas más adelantadas e incluso si Cristian Boateng podría relevar a Aschalew Sanmartí después de la paliza que se pegó éste en el último duelo liguero.

La directiva albinegra, consciente del papel que puede jugar la afición y de lo incómodo del horario en un día labrorable, regala una entrada adicional a cada abonado para propiciar una mayor presencia de espectadores en las gradas.

El entrenador local, David Sánchez, anuncia que jugarán “Julio Algar y diez más”, y recuerda, como hace el técnico del Central, que los equipos de Tercera Federación no están acostumbrados a disputar tres partidos en ocho días, pero matiza que unos y otros tienen banquillos de garantías para paliar la situación.

El míster reclama el apoyo de la grada, a la que se muestra agradecido, y confía en devolverle esa fidelidad “con los tres puntos”.

Sobre el rival, el míster sostiene: “Nos enfrentamos a un buen equipo. Me parece muy buen once y muy buena plantilla, muy parecida a la nuestra. Tiene muchos argumentos y eso permite al entrenador hacer cambios; es un equipo con las ideas muy claras que lleva años persiguiendo la Segunda Federación”.

David Sánchez, que presume “un partido muy igualado”, subraya que va a seguir obrando de acuerdo a sus convencimientos: “Yo me fío de mis ideas y el día que me vaya de aquí, lo haré con mis planteamientos. Yo escucho a todo el mundo, respeto la opinión de todos, pero la experiencia me dice que tengo que morir con mis ideas”.