La Balona regala una entrada a cada abonado para el partido de este miércoles con el Atlético Central

La directiva de la Real Balompédica Linense regala una entrada a cada uno de sus abonados de cara al encuentro que este miércoles (19:00) enfrenta a los albinegros con el Atlético Central sevillano en el Ciudad de La Línea.

El encuentro corresponde a la decimosexta jornada del grupo X de Tercera división y fue aplazado por la Federación Andaluza el pasado sábado día tres de enero, en previsión de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vaticinaba fuertes lluvias en La Línea para domingo día cuatro, fecha prevista para la celebración del mismo. Finalmente se produjeron esas intensas precipitaciones.

Si en la fecha inicialmente prevista el partido entre Balona y Atlético Central ya se antojaba importante, tras la disputa de la decimoséptima jornada el pasado fin de semana, en la que ambos conjuntos resolvieron sus duelos con triunfo, se ha revalorizado aún más.

Los linenses ascenderán a la tercera posición en caso de victoria, mientras que el empate les auparía, por mor del golaveraje, a la cuarta, empatado en ese caso a puntos con Cádiz Mirandilla y Ceuta B. Los hispalenses, por su parte, pasarían a compartir con Ciudad de Lucena y Bollullos la primera posición si derrotasen a los que entrena David Sánchez.

La directiva que encabeza Andrés Roldán, consciente de que el horario, en plena jornada laboral, puede ser un hándicap para la presencia de espectadores, ofrece una entrada gratis a cada abonado para garantizarse en la medida de lo posible que los de casa contarán con respaldo en un partido que se antoja de máxima dificultad.

Aquellos hinchas que adquieran su localidad en taquilla deberán abonar 15 euros en Tribuna, 12 en Preferencia y 8 en los fondos de gol.

Los que deseen hacerlo con anterioridad al miércoles pueden comprarla a través de este enlace.