Roldán no vende la Balona y ya prepara el proyecto 2025-26 en Tercera Federación

Andrés Roldán no tiene intención alguna de desprenderse de la Real Balompédica Linense aunque el conjunto albinegro consumó el domingo, a pesar de derrotar 2-1 a La Unión Atlético, su descenso a la Tercera Federación. Muy al contrario, el máximo accionista del club ya ha comenzado la planificación de la temporada 2025-26. Los primeros pasos están encaminados a confeccionar un boceto del presupuesto y a determinar quién será la persona en la que depositará la máxima responsabilidad en la entidad, porque su idea no es muy lejana a que la dirección general y la dirección deportiva se unifiquen. O casi.

Los primeros pasos de Roldán confirman de manera inequívoca la noticia desvelada a primera hora de este lunes por Europa Sur en su versión digital, que adelantaba la marcha del club tanto del director deportivo, Mario Galán, como del secretario técnico, Ismael Chico.

El propietario de la Balona no se deja intimidar. Por supuesto no por la pancarta contra su gestión que fue desplegada en el transcurso del encuentro entre los albinegros y La Unión (“el derecho a la crítica es sagrado”) sino por un incidente en que se vio envuelto cuando se encaminaba hacia su vehículo: un pseudo aficionado se encaró con él y Roldán tuvo que ser protegido por la Policía ante la posibilidad de que, dada la violencia verbal y la actitud que demostraba el individuo, pudiese ser agredido.

El presidente prefiere pasar página de ese hecho y garantiza que no tiene intención alguna de vender la Balona. “Yo quiero seguir adelante, pero es que además no hay ninguna oferta por la Balompédica. Sólo existió una, pero no prosperó”, agrega en referencia a la de Mike Garlick, ahora propietario del Antequera y el St Joseph’s de Gibraltar.

El propietario no se pronuncia sobre la posible continuidad en el cargo de Antonio Ruiz Romerito, pero elogia el trabajo que ha realizado el sevillano desde su llegada al cargo, en ésta su segunda etapa en el banquillo. Al final la renovación [o no] vendrá estará muy condicionada por el nombre del nuevo director deportivo, que es el primer objetivo del club.

Roldán aplaza su comparecencia ante este medio hasta que tenga totalmente cerradas más decisiones de cara a la próxima andadura. Llegado el momento quiere dar explicaciones sobre todo lo que ha sucedido a lo largo de la temporada, pero también poder dar indicios de por dónde caminará la entidad.