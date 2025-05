Romerito: "Hemos bajado porque nos lo hemos merecido, pero la Balona resurgirá"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, fue rotundo al valorar la situación de su equipo, que a pesar de su victoria este domingo sobre La Unión Atlético, desciende a Tercera Federación. “Si hemos descendido es porque lo hemos merecido”, dijo con rotundidad aunque advirtió: “La Balona va a resurgir y volverá a estar donde se merece, el fútbol siempre te ofrece revanchas”. El preparador sevillano sostuvo que ante La Unión sus jugadores hicieron “un gran partido” pero asumió que debieron “hacer los deberes antes” y marcó como clave para el descenso la derrota en Villanueva de la Serena “en un partido el que un empate que nos hubiese dado la promoción”.

El míster comenzó su comparecencia postpartido ante los medios pidiendo disculpas “al club y a los aficionados por no haber conseguido el objetivo” y reconoció que el equipo había albinegro había dilapidado “bastante oportunidades" para haberse asegurado la salvación antes de esta última jornada.

“Nos quedamos con este último partido, en el que no se le puede reprochar nada al equipo, porque hicimos el mejor primer tiempo desde que me hice cargo de la plantilla y pudimos dejar el resultado sentenciado”, valoró.

“Salimos enchufados y generamos ocasiones, pero después del descanso los futbolistas ya conocían el resultado del Villanovense y nos costó más, pero es normal", abundó. "Lo que quiero dejar claro es que la Balona no le ha quitado el ascenso a La Unión, que debería haber ganado su partido de la pasada semana”.

“Yo creo que nadie se esperaba lo que ha hecho el Villanovense, ha sido increíble en los dos últimos meses”, recalcó el preparador a lo largo de su alocución.

“Hemos descendido y cada uno debemos hacer autocrítica para aprender de los errores”, indicó. “Es verdad que nos ha costado sacar el rendimiento que esperábamos cuando llegamos, pero es que cuando hay un cambio de entrenador es un poco como una pretemporada y depende mucho de los primeros resultados, que nos fueron adversos. Se necesita un cierto tiempo”.

“No teníamos una varita mágica para convertir el equipo en dos semanas y ahora que es cuando estábamos mejor, nos faltan partidos. Es lo que hay”, lamentó.

Preguntado por el gol anulado a La Unión, Romerito respondió: “Y si nos ponemos que el día del Xerez Club Deportivo tendrían que haberle expulsado dos jugadores y no lo hicieron; y los penaltis que nos han hecho y no nos han pitado... ¿Quién ha ganado el partido? La Balona. La Unión tendrá que disputarse el ascenso en la liguilla. Mejor que dejemos el tema de los árbitros porque nosotros hemos sido muy perjudicados, sobre todo aquí en casa. No voy a entrar en polémicas de ese tipo”.

Romerito desveló que ha quedado emplazado con el máximo accionista del club, Andrés Roldán, para mantener una charla el próximo fin de semana, pero no descarto en modo alguno su continuidad en el cargo de cara a la próxima temporada.