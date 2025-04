(1-0) La Balona abdica de la Segunda Federación

Menos mal que el que más y el que menos ya tenía interiorizado que esto iba a acabar sucediendo, porque en caso contrario la bofetada hubiese sido de las que mandan hinchas al Hospital. La Real Balompédica Linense no se dejó en Villanueva de la Serena sus ya de por sí remotas opciones de permanencia. Y son remotas porque el fútbol, que en algunas cosas es infinitamente generoso, enseña a aferrarse a aquello de que mientras las matemáticas dejen una puerta abierta hay que seguir luchando. Pero ya nadie se cree en ese principio. Las lágrimas de los futbolistas albinegros tras su derrota (1-0) en el Romero Cuerda eran el reflejo de que cada uno sabe que la suerte está echada y que sólo queda por delante un vía crucis con tres paradas que se van a hacer eternas. Al menos tuvieron un gesto de rabia. El que no se ha visto en todo el puñetero curso sobre el césped.

Un equipo que viene tambaleándose desde aquella goleada (4-1) que encajó en Almería de la segunda jornada y que justo cuando llega el momento clave enlaza nueve jornadas sin ganar, seis derrotas consecutivas en otros tantos partidos sin marcar y que pierde con rivales directos del nivel del Cádiz Mirandilla o el Villanovense merece dar con sus huesos en Tercera Federación. Todo lo demás son zarandajas. Es la propia Segunda Federación la que le está echando a patadas. Y eso, teniendo en cuenta el nivel de la cuarta categoría nacional es sencillamente vergonzoso.

Romerito fue fiel a sus avisos previos. Dio entrada a Álex Hernández y para completar devolvió a la titularidad a Jack Harper y colocó en una banda al algecireño Alberto Fuentes, que como Álex Lázaro (y Carlos Cano, que no jugó) volvía a la que fue su casa la temporada pasada.

Pero lo más curioso del caso es que retrasó a Fran Tena para colocarlo en el eje de la retaguardia. Lo que no deja de ser una decisión técnica más (compartible o no, a gusto del consumidor) no es más que el reflejo del disparate que ha sido esta Balona desde que arrancó esta pesadilla: el equipo con más centrales del grupo deja a dos en el banquillo (el mencionado Carlos Cano y Luis Martínez) y adapta a un futbolista de otra demarcación.

Con todo eso, la Balona fue mejor en el primer tiempo. A ver, mejor que un equipo que daba señales de estar muerto, pero mejor. Más intensa que en jornadas precedentes -que tampoco era muy difícil visto lo visto- y con más criterio que en las últimas apariciones -idem-.

No es que aplastase al rival, pero lo sometió y lo metió en su medio campo. Bien es cierto que hasta el 35’ esas escaramuzas no dieron para una ocasión clara. Fue pasada la media hora cuando llegó la primera oportunidad de esas que ahora se llaman flagrantes, protagonizada por Fran Carbià y bien resuelta por Olmedo. En el 42’ la tuvo Jack Harper.

Jack Harper trata de burlar la vigilancia de un adversario / @jesusfotografias17

La sensación al descanso era de que el equipo de La Línea estaba en el buen camino. Seguramente porque en medio de tanto sufrimiento, que ya se prolonga tres años, cualquier atisbo de mejoría es acogido con ilusión. Lo que hace la necesidad de creer. De ilusionarse.

Otra vez de más a menos

El partido volvió con el mismo guión. De hecho Harper protagonizó otro lanzamiento bienintencionado en el 53’ que además se envenenó tras tocar en un defensa. Pero está escrito que entre las miles de cosas que le faltan a este equipo está la suerte, y el esférico se marchó a córner.

Sin embargo, como le sucedió una semana antes frente al Xerez Deportivo, la Balompédica se fue diluyendo a medida que avanzaban los minutos. En otro momento cabría introducir el debate sobre la preparación física de esta escuadra. No de ahora, sino desde agosto. Pero ya ni eso tiene sentido. La entrada de Benji en el 57’ permitió a los Villanos encontrarse más, y empezaron a salir de su madriguera.

A esas alturas todavía había lugar a la esperanza. En el 69’ otra vez apareció Harper y esta vez fue el meta Olmedo el que abortó su intento.

No es precisamente una novedad que el que perdona pierde. Y en el 86’ llegó el primer verdadero acercamiento de los locales con peligro. Un centro desde la derecha y Benji que cabeceó a placer, como se hace en los entrenamientos esos sin oposición.

Joao Pedro, Fran Carbià y Luis Martínez lloran en el banquillo al término del encuentro / @jesusfotografias17

Después vino el intento a la heroica. Con dos cambios. Y con Álex Lázaro subiendo a rematar un par de saques de esquina. Pero nada. Que nadie piense que ese coletazo final lava imagen alguna.

La Balona dejó pasar la oportunidad de seguir creyendo y de que lo sigan haciendo su sufridísima afición. Queda a cinco puntos del play-out (siete de la permanencia) con nueve por jugarse y sin ganar desde el nueve de febrero, es decir, más de dos meses. Este lunes habrá que volver a sacar la calculadora y el rosario, pero tampoco merece la pena engañarse... blanco y en botella.

Y a todo esto Romerito postulándose para seguir en el cargo cuando se consume la catástrofe [deportiva]. Como el que suscribe lleva haciendo toda la vida para tener un romance con Claudia Schiffer. Vistas la estadísticas de las cuatro jornadas que el preparador lleva en el cargo u obra un milagro o es difícil determinar cuál de esas dos ambiciones es más disparatada.